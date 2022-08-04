Пытал и издевался над мирными жителями: командир боевой машины оккупантов получил подозрение

Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении российскому оккупанту, издевающемуся над мирными жителями Киевской области. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

О подозрении заочно сообщили командиру боевой машины 1 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы вооруженных сил россии. По данным следствия, он пытал по меньшей мере 3 мирных жителей.

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Оккупант пытал мирных жителей

По данным следствия, в марте во время оккупации села Лубянка Бучанского района Киевской области, оккупант на одной из улиц села остановил 3 местных жителей. Захватчик направил на них автомат и под угрозой расстрела приказал им пройти в помещение на одном из дворов.

Там командир боевой машины оккупантов устроил допрос местным. Спрашивал их о принадлежности к ВСУ, местонахождении наших войск и ветеранов АТО в селе.

После этого оккупант набросил одному из задержанных мешок на голову, связал руки и ударил прикладом по голове. Затем допрос продолжился, но захватчик поставил всех на колени и наносил удары.

Оккупант по очереди водил задержанных в подвал, где заставлял раздеваться и проверял у них наличие символических татуировок. Также захватчик имитировал казнь, стреляя в направлении мирных жителей.

Громкие дела, связанные с оккупантами, которые расследуют в Украине

В Украине расследуют ряд дел против оккупантов из-за нарушений законов и обычаев войны. Однако среди последних дел есть теракт в Еленовке, пытки украинского пленника и убийство Героя Украины Алексея Вадатурского.

29 июля российские оккупанты убили более 50 украинских пленных во временно оккупированной Еленовке. Там находились защитники "Азовстали". По предварительным выводам международных экспертов, россия могла устроить теракт с помощью термобарического оружия;

В то же время в сети появились видео с ужасной пыткой над украинским пленником. Личности причастных к преступлению уже идентифицировали;

Во время одного из мощнейших обстрелов Николаева 31 июля погибли Герой Украины, бизнесмен Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. Вражеская ракета попала в спальню супругов, поэтому следователи рассматривают версию по поводу умышленного убийства.

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