Пытал и издевался над мирными жителями: командир боевой машины оккупантов получил подозрение
Источник:Офис генпрокурора
Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении российскому оккупанту, издевающемуся над мирными жителями Киевской области. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.
О подозрении заочно сообщили командиру боевой машины 1 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы вооруженных сил россии. По данным следствия, он пытал по меньшей мере 3 мирных жителей.
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Оккупант пытал мирных жителей
По данным следствия, в марте во время оккупации села Лубянка Бучанского района Киевской области, оккупант на одной из улиц села остановил 3 местных жителей. Захватчик направил на них автомат и под угрозой расстрела приказал им пройти в помещение на одном из дворов.
Там командир боевой машины оккупантов устроил допрос местным. Спрашивал их о принадлежности к ВСУ, местонахождении наших войск и ветеранов АТО в селе.
После этого оккупант набросил одному из задержанных мешок на голову, связал руки и ударил прикладом по голове. Затем допрос продолжился, но захватчик поставил всех на колени и наносил удары.
Оккупант по очереди водил задержанных в подвал, где заставлял раздеваться и проверял у них наличие символических татуировок. Также захватчик имитировал казнь, стреляя в направлении мирных жителей.
Громкие дела, связанные с оккупантами, которые расследуют в Украине
В Украине расследуют ряд дел против оккупантов из-за нарушений законов и обычаев войны. Однако среди последних дел есть теракт в Еленовке, пытки украинского пленника и убийство Героя Украины Алексея Вадатурского.
- 29 июля российские оккупанты убили более 50 украинских пленных во временно оккупированной Еленовке. Там находились защитники "Азовстали". По предварительным выводам международных экспертов, россия могла устроить теракт с помощью термобарического оружия;
- В то же время в сети появились видео с ужасной пыткой над украинским пленником. Личности причастных к преступлению уже идентифицировали;
- Во время одного из мощнейших обстрелов Николаева 31 июля погибли Герой Украины, бизнесмен Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. Вражеская ракета попала в спальню супругов, поэтому следователи рассматривают версию по поводу умышленного убийства.
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