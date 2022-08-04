Про підозру заочно повідомили командиру бойової машини 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи збройних сил росії. За даними слідства, він катував щонайменше 3 мирних мешканців.

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Окупант катував мирних мешканців

За даними слідства, у березні під час окупації села Луб’янка Бучанського району Київської області, окупант на одній з вулиць села зупинив 3 місцевих мешканців. Загарбник направив на них автомат та під погрозою розстрілу наказав їм пройти до господарського приміщення на одному з подвір'їв.

Там командир бойової машини окупантів влаштував допит місцевим. Питав їх про приналежність до ЗСУ, місця перебування наших військ та ветеранів АТО у селі.

Після цього окупант накинув одному з затриманих мішок на голову, зв'язав руки та вдарив прикладом по голові. Потім допит продовжився, але загарбник поставив усіх на коліна й завдавав ударів.

Окупант по черзі водив затриманих до підвалу, де змушував роздягатися і перевіряв у них наявність символічних татуювань. Також загарбник імітував страту, стріляючи у напрямку мирних мешканців.

Гучні справи, пов'язані з окупантами, які розслідують в Україні

В Україні розслідують низку справ проти окупантів через порушення законів та звичаїв війни. Однак серед останніх справ є теракт в Оленівці, катування українського полоненого та вбивство Героя України Олексія Вадатурського.

29 липня російські окупанти вбили понад 50 українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці. Там перебували захисники "Азовсталі". За попередніми висновками міжнародних експертів, росія могла влаштувати теракт за допомогою термобаричної зброї;

Водночас у мережі з'явилися відео з жахливими тортурами над українським полоненим. Особи причетних до злочину вже ідентифікували;

Під час одного з найпотужніших обстрілів Миколаєва 31 липня загинули Герой України, бізнесмен Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. Ворожа ракета влучила у спальню подружжя, тому слідчі розглядають версію щодо умисного вбивства.

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