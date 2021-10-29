Фонтан открыли месяц назад

Автомобиль провалился в "сухом" фонтане. Его 2 часа пытались извлечь экскаватором, однако тщетно.

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На место происшествия пришлось вызвать автокран из другого города. Только ему удалось достать грузовик.

Сам водитель утверждает, что о фонтане ничего не знал. Однако, чтобы в него вскочить, надо было объехать огромные уличные горшки с растениями. Их специально поставили, чтобы избежать таких случаев.

Похожий инцидент в Киеве

2 сентября на Арсенальной площади в Киеве новехонький "сухой" фонтан уничтожил грузовик. Водитель привез воду в одно из учреждений, расположенное в отреставрированном помещении, и должен был остановиться у ворот и занести ее. Однако решил подъехать ближе и провалился в фонтане.

Пользователи сети отметили, что на самом деле заметить фонтан в этом месте довольно сложно, ведь там нет никаких знаков. Вытаскивал грузовик из ямы автокран.

Интересно, что только за день до этого, фонтан торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко. Восстановить его удалось уже 4 сентября.



Грузовик провалился в фонтан на Арсенальной площади в Киеве