Фонтан відкрили місяць тому

Автомобіль провалився у "сухому" фонтані. Його 2 години намагалися витягти екскаватором, однак марно.

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На місце події довелося викликати автокран з іншого міста. Лише йому вдалося дістати вантажівку.

Сам водій стверджує, що про фонтан нічого не знав. Однак, щоб в нього вскочити, треба було об'їхати величезні вуличні горщики з рослинами. Їх спеціально поставили, щоб уникнути таких випадків.

Схожий інцидент у Києві

2 вересня на Арсенальній площі у Києві новісінький "сухий" фонтан знищила вантажівка. Водій привіз воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні, і мав зупинитися біля воріт та занести її. Однак вирішив під'їхати ближче і провалився у фонтані.

Користувачі мережі зазначили, що насправді помітити фонтан у цьому місці досить складно, адже там нема жодних знаків. Витягував вантажівку з ями автокран.

Цікаво, що лише день перед тим фонтан урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко. Відновити його вдалося вже 4 вересня.



Вантажівка провалилася у фонтан на Арсенальній площі в Києві