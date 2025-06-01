Пытался убежать и травмировал полицейского: по делу Гусакова задержали его друга, –СМИ

Во время следственных действий сегодня, 27 июня, по делу Назария Гусакова правоохранители задержали мужчину, который был его доверенным лицом. По данным следствия, его карточку Назарий использовал для сбора денег.

Правоохранители отмечают, что во время обысков мужчина оказал сопротивление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Львов".

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Что известно о задержании доверенного лица Гусакова

Источники в правоохранительных органах сообщили "Суспільному", что мужчина пытался скрыться на автомобиле и наехал на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции. В результате правоохранитель получил травмы.

Полиция задержала доверенное лицо Назария Гусакова: видео "РБК-Украина"

Мужчину задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Тогда как его автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку. Заметим, что санкция за сопротивление полиции с применением насилия предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что Назария Гусакова, который имеет СМА, заподозрили в мошенничестве и махинациях со сборами на лечение болезни. Впоследствии стало известно, что активист выехал из Украины. Полиция уже открыла в отношении него уголовные производства.

Заметим, что Львовский городской совет предоставляет Гусакову лекарства. Однако он продолжает собирать средства, утверждая, что нуждается в дополнительной поддержке на реабилитацию и уход.

На скандал уже отреагировал и президент Владимир Зеленский. В частности, он заявил, что проводятся проверки по ситуации с Гусаковым, чтобы избежать дискредитации сборов и волонтерства в Украине.