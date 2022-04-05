Пытки и казни – не только на Киевщине, – Вениславский

Зверства российской армии на территории Украины являются системными и спланированными. Кроме Киевщины и Сумщины, подобные случаи пыток и казней мирного населения происходят и в других областях.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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По словам Вениславского, случаи зверств российских оккупантов фиксируют также в Харьковской области.

"К сожалению, есть информация и с других временно оккупированных территорий", – рассказал нардеп.

"Все ублюдки будут наказаны"

По мнению Вениславского, без "благословения" высшего военно-политического руководства России без разрешения конкретных командиров определенных воинских частей этого в принципе не могло быть.

У нас уже есть подтвержденный преступлениями, ужасными действиями факт геноцида украинского народа, системного совершения военных преступлений, которые не имеют срока давности,

– отметил депутат.

Как добавил Вениславский, если кто-то из тех ублюдков, которые совершают зверства в Украине, думает, что останется без наказания, то это бесполезное представление.

Вениславский рассказал, где еще фиксируют зверства оккупантов: смотрите видео