Пытки и казни – не только на Киевщине, – Вениславский
Зверства российской армии на территории Украины являются системными и спланированными. Кроме Киевщины и Сумщины, подобные случаи пыток и казней мирного населения происходят и в других областях.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.
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По словам Вениславского, случаи зверств российских оккупантов фиксируют также в Харьковской области.
"К сожалению, есть информация и с других временно оккупированных территорий", – рассказал нардеп.
"Все ублюдки будут наказаны"
По мнению Вениславского, без "благословения" высшего военно-политического руководства России без разрешения конкретных командиров определенных воинских частей этого в принципе не могло быть.
У нас уже есть подтвержденный преступлениями, ужасными действиями факт геноцида украинского народа, системного совершения военных преступлений, которые не имеют срока давности,
– отметил депутат.
Как добавил Вениславский, если кто-то из тех ублюдков, которые совершают зверства в Украине, думает, что останется без наказания, то это бесполезное представление.
Вениславский рассказал, где еще фиксируют зверства оккупантов: смотрите видео