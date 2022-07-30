Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист Денис Казанский. По его словам, такие поступки – это послание как украинцам, так и россиянам.

Важно Украина запустила процедуру возвращения тел погибших военных из Еленовки

россияне давно превратились в скот

В первую очередь российские оккупанты хотят морально сломать украинцев. Они демонстрируют, что в плен лучше не сдаваться, потому что там будет зверская смерть. Возможно, таким образом оккупанты хотели бы, чтобы украинские защитники отступали со своих позиций. Но это видео, напротив, лишь разозлит как военных, так и гражданских.

Кроме того, ролик обнародовали, чтобы порадовать обычных россиян. Казанский отмечает, что эти люди уже давно потеряли все человеческое.

Многие россияне писали одобрительные комментарии на это видео. Они довели пропагандой ненависти целый народ до состояния скота. Они потеряли все человеческое, что у них было. Это существа, которых тяжело назвать людьми. Они просто радуются ужасам,

– подчеркивает Денис Казанский.

Денис Казанский о теракте в Еленовке и пытках украинского пленника: смотрите видео

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, в результате российской атаки на бывшую колонию во временно оккупированной Еленовке, где находились украинские пленные, погибли около 40 человек, еще 130 – получили ранения. Среди жертв были и мирные люди, которые тоже находились в плену.

российские изверги обвиняли Украину в ударе, но это – типичная ложь. СБУ перехватила разговор двух оккупантов, которые четко говорят, что именно россия ударила по бывшей колонии. Кроме того, удивительно, что в результате атаки ни один сотрудник колонии "чудом" не пострадал. Существует версия, что оккупанты взорвали колонию изнутри.