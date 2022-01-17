Пытки, похищения и убийства: жители Казахстана раскрыли подробности кровавых событий в стране

Последние события в Казахстане всколыхнули весь мир. Власти страны, чтобы подавить мирные протесты, попросили военной помощи у ОДКБ – Организации, в которую входят Россия, Беларусь, Армения и др. В результате кровавых столкновений в стране множество людей получили ранения, исчезли или погибли.

О том, как власти нарушали права человека в Казахстане, как погибали от пуль военных или исчезали без вести протестующие – сайту 24 канала рассказали эксперты и местные жители.

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Нарушение прав человека в Казахстане

Международная неправительственная организация Amnesty International осудила нарушения прав человека в Казахстане. Отмечается, что власть подавляла основные права казахстанского общества, запрещая не только мирные протесты, но и оппозиционные политические партии на протяжении многих лет.

В сообщении отмечается, что вместо того, чтобы угрожать расправой протестующим, власти Казахстана должны решить ситуацию мирным путем, а именно: немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных, а также адресовать злоупотребления, совершенные государством. Протестующим, которых обвинили в международно признанных преступлениях за насильственные действия, должны обеспечить справедливое судебное разбирательство в соответствии с международным правом в области прав человека.

Директор Amnesty International в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что право на мирные собрания закреплены Конституцией Казахстана и международным правом. Она призвала уважать свободу слова и защищать мирных протестующих.

Они (представители власти – 24 канал) также должны обеспечить, чтобы полиция не применяла незаконную и чрезмерную силу. Любой сотрудник полиции или другое должностное лицо, ответственное за нарушение прав человека, должно быть привлечено к ответственности,

– добавила Мари Стразерс.

Убийства протестующих в Казахстане требуют расследовать и в Организации Объединенных Наций. В ООН заявили, что нужно выяснить, было ли оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны. Власти и силы безопасности призвали прекратить применение смертоносной силы против протестующих, а также осудить злоупотребление термином "терроризм" в отношении противников государства.

Действия властей Казахстана в отношении протестующих осудили в ООН / Фото Getty Images

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"Любые зарождения других мыслей пресекались в корне"

Правозащитник Константин Кястутисович родился в Казахстане. Там он возглавлял республиканское общественное объединение "Коалиция по вопросам защиты прав политзаключенных". Мужчина рассказал, что согласно законам Казахстана, только организации республиканского масштаба, то есть представлены во всех регионах, имеют право выдавать открепительное удостоверение на выборах.

Наша организация – единственная, которая не отказалась от этой возможности. Мы выдали более 500 таких удостоверений людям, которые зафиксировали нарушения. Эти протоколы у меня есть до сих пор – о том, что выборы были сфальсифицированы. Токаев пришел к власти в результате грубых нарушений на выборах. В отношении меня был открыт ряд уголовных дел, в том числе за клевету. Константин Кястутисович Правозащитник

Кястутисович рассказал, что из-за действий внешних правозащитных сил его оправдали, но тогда появились угрозы жизни. Поэтому он покинул родную страну и попросил защиту у Украины. Здесь мужчина проживает третий год. По его словам, права человека в Казахстане вообще перестали существовать. До начала мирных протестов 2022 года люди еще могли делать определенные заявления, хотя разрешение даже на одиночные пикеты власть не давала.

Если кто и выходил, то людей задерживали. Все СМИ в Казахстане – абсолютно лояльны и подконтрольны власти. Любые зарождения других мыслей пресекались в корне,

– добавил эксперт.

По его словам, сейчас есть информация только о задержании журналистов в ряде регионов Казахстана, которые осмелились освещать с места событий сами митинги. Они уже осуждены и привлечены к ответственности по административному законодательству, им выписаны аресты – от 10 до 40 суток. Сейчас также вылавливают блогеров, которые имеют видео с протестов. Угрожая, людей заставляют удалять эти записи. Также убирается аппаратура – телефоны, ноутбуки.

Протесты в Казахстане / Фото из фейсбука Константина Кястутисовича

Проводятся обыски не только у людей, вышедших на протесты, но и у тех, которые делали какие-то публикации в социальных сетях. То есть, сейчас идет зачистка буквально по всей стране. Страдают не только те люди, которые вышли на митинг, но и те, которые каким-то образом поддерживали в соцсетях. Сейчас эти люди также попали под репрессии,

– уточнил правозащитник.

Он также опубликовал видео, где хоронят семью: мужа, жену и дочь, попавших под обстрел военными. Голос за кадром говорит: "Разве такой должна быть армия, разве она не должна защищать, а не убивать".

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По мнению Кястутисовича, ОДКБ ввели, чтобы "спасти власть диктатуры и режим Назарбаева и Токаева, который является приставкой к Назарбаеву". Правозащитник подчеркнул, что народ вышел массово и был хорошо организован. Полиция и военные стали переходить на сторону народа.

Фактически у них (власти – 24 канал) не было другой возможности как спасти себя, кроме того, чтобы ввести войска ОДКБ. У нас есть видео и скриншоты, когда еще не было официально заявлено о введении ОДКБ, то уже российские военные самолеты находились на территории Казахстана. Они были уже на подлете в тот момент, когда Токаев заявил, что просит ввода войск,

– рассказал эксперт.

По его словам, казахстанское общество уже устало от диктатуры одного человека. Все говорят о том, что нужна парламентская республика. Все происходило мгновенно и если бы ОДКБ не вошла в Казахстан, то революция произошла бы.

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов сделал заявление в Instagram после задержания сотрудниками Омона и рассказал об отношении к нему со стороны представителей правоохранительных органов.

Он сказал, что в дом ворвались силовики и без причины избили и задержали его. Под репрессии попал и отец Хамитова, которого избили автоматом. После этого сотрудники правоохранительных органов опубликовали свою "храбрость" в соцсетях.

Куат Хамитов / Фото из Instagram спортсмена

Спортсмен добавил, что "защищал честь казахской нации на чемпионате мира и планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять Казахстан". Однако после избиения правоохранительными органами, он решил официально завершить спортивную карьеру.

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Исчезновение людей

Появляются сообщения и о похищениях людей. Оппозиционная журналистка Наталья Садыкова была вынуждена из-за преследований покинуть Казахстан в 2014 году. Сейчас она с семьей проживает в Киеве и вместе с мужем Айдосом Садыковым ведет ютуб-канал "БАСЕ". На своей странице в Facebook она заявила, что спецназовцы "Алан" похитили тяжело раненного парня Саят Адилбекулы из больницы. Где он сейчас находится – близкие не знают.

Саята Адылбекулы похитили из больницы / Фото из фейсбука Натальи Садыковой

"В тюрьму сажают общественных деятелей и настоящих патриотов"

О массовых нарушениях прав человека рассказал и житель Казахстана, имя которого не указываем в целях безопасности. Он подчеркнул, что нельзя допустить грубого нарушения прав граждан Казахстана и призвал международные организации, и журналистов, и общественных правозащитников обратить на это внимание.

По его словам, национальные силы безопасности Казахстана, оперативные и следственные органы, а также прокуратура и судебные органы пользуются беспорядками в стране, чтобы подавить гражданскую демократию, которая зарождается.

Мы протестуем против установления мира в стране преследованиями, пытками и тюремными заключениями невинных людей, общественных деятелей и демократов в Республике Казахстан,

– сказал мужчина.

Он уточнил, что преследованию и осуждению подвергаются общественные активисты и патриоты страны, которые активно работают над построением гражданско-демократического общества.