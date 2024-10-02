Избиения, сексуальное насилие, имитация казней: как Россия издевается над украинцами в плену

Российские власти регулярно подвергают украинских военнопленных жестоким пыткам. Пытки происходят на всех этапах плена.

В частности, к украинским военнопленным применяют силу, сексуальное насилие и поражение током. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

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Какое отношение к украинским военнопленным в плену

Согласно отчету УВКПЧ, россияне регулярно применяют пытки и жестокое обращение в отношении украинских военнопленных.

Согласно показаниям 169 из 174 опрошенных военных, предоставленными УВКПЧ, такие акты насилия являются обычными во время допросов, приема в места содержания и ежедневных процедур интернирования. Их показания были подтверждены другими источниками, как отмечается в докладе.

Пытки включают избиение, электрошок, сексуальное насилие, удушение, длительное содержание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

Оккупационные власти в Херсоне неоднократно применяли к задержанному мужчине после его задержания в сентябре 2022 года избиение, удушение, пытки водой, поражения электрическим током, в том числе на половых органах, и угрозы кастрации. Они также изнасиловали мужчину металлическим предметом и одновременно применяли электрический ток к его анусу и гениталиям,

– сообщается в отчете.

Кто участвует в пытках украинцев

В ООН подчеркивают, что во многих задокументированных случаях пыток или жестокого обращения были привлечены сотрудники различных государственных учреждений, что свидетельствует о высоком уровне их координации.

Также в отчете указано, что надзиратели в местах лишения свободы были осведомлены о таких действиях и имели возможность их предотвратить.

Кроме того, отдельно отмечены публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казни украинских военнопленных.