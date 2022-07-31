Почему впереди российской орды всегда идут зверства и ужас

Мне понравилось определение, что московия – не империя, а орда. Ведь империи захватывали менее развитые народы и подтягивали до своего уровня, а орда захватывала более развитые общества и паразитировала на них.

Пропасть между цивилизацией и ордой

Страшные зверства очень помогают для порабощения развитых народов. Цивилизация смывает с человека зверя. Когда цивилизованному человеку показать первобытную животную жестокость, это ужасает. Культурные люди отвыкли от того, какими были их предки сотни лет назад, и такие сцены сильно поражают их.

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Ужас шел впереди орды и сковывал волю к сопротивлению. Орда, как могла, умножала этот ужас. И по практическим причинам, и потому, что зверства – это устоявшийся образ ее жизни. Иначе орда не умеет.

Мир должен видеть весь ужас

Когда пленнику отрезают на камеру половые органы, это говорит о первобытной природе российского общества. Это видео должно быть в VOGUE после фото Зеленских. Чтобы западный обыватель понимал, почему у супругов такие тревожные лица. Это видео должно ужасать европейцев и заставлять в три смены клепать нам "Панцерьгаубитце". У людей свободного мира должна застывать в жилах кровь от этого ужаса и немотивированной жестокости.

Но не у нас. Потому что мы потомки казаков. Наши предки рвали шкуры и варили таких варваров в котлах, как хипстер мюсли. У нас только ярость, жажда мести, стремление к возмездию.

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Самая большая ошибка варваров

Недоумки просчитались. Они шли сюда убивать смешных "малороссов" из своих дебильных сериалов. Они так долго пытались навязать нам миф о нашей вторичности, что сами поверили в него. На парад ехали, убогие.

Но мы ни разу не смешные. Мы – нация искусных убийц, которые убивают не для развлечения, а при необходимости. Сейчас велика потребность уничтожить московию, чтобы прекратить террор нашего народа. Мы над этим работаем. И мы непременно победим.

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