Прірва між цивілізацією та ордою

Страшні звірства дуже помічні для поневолення розвинених народів. Цивілізація змиває з людини звіра. Коли цивілізованій людині показати первісну тваринну жорстокість, це жахає. Культурні люди відвикли від того, якими були їхні предки сотні років тому, і такі сцени сильно їх вражають.

Не пропустіть росія ретельно готувалася до геноциду в Україні

Жах ішов попереду орди і сковував волю до спротиву. Орда, як могла, множила цей жах. І з практичних причин, і тому, що звірства – це усталений спосіб її життя. Інакше орда не вміє.

Світ має бачити весь жах

Коли полоненому відрізають на камеру статеві органи, це говорить про первісну природу російського суспільства. Це відео має бути у VOGUE після фото Зеленських. Щоб західний обиватель розумів, чому у президентського подружжя такі тривожні обличчя. Це відео має жахати європейців і спонукати в три зміни клепати нам "Панцергаубітце". У людей вільного світу має стигнути в жилах кров від цього жахіття і немотивованої жорстокості.

Але не в нас. Бо ми нащадки козаків. Наші предки дерли шкури і варили таких варварів в казанах, як гіпстер мюслі. У нас тільки лють, жага помсти, прагнення відплати.

Про головне російські кати вже позбавили себе шансу вижити після звільнення Херсона

Найбільша помилка варварів

Недоумки прорахувалися. Вони йшли сюди вбивати смішних "малоросів" зі своїх дебільних серіалів. Вони так довго намагалися нав'язати нам міф про нашу вторинність, що самі в нього повірили. На парад їхали, убогі.

Але ми ні разу не смішні. Ми – нація вправних вбивць, які вбивають не для розваги, а за потреби. Зараз є велика потреба знищити московію, щоб припинити терор нашого народу. Ми над цим працюємо. І ми обов'язково переможемо.

Актуальне – українці ідентифікували російського ката, який знущався з полоненого воїна ЗСУ: дивіться відео