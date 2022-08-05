Расследователям удалось установить оккупанта, который на видео пытал военного в украинской форме

Расследователи группы Bellingcat и издание The Insider сумели установить оккупанта, который пытал военного в украинской форме. Военным преступником оказался тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

Расследователям удалось поговорить с оккупантом-садистом

Bellingcat удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория "Привилегия" в Луганской области. Участие в пытках принимали боевики из батальона "Ахмат".

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Сообщается, что представители The Insider поговорили с оккупантом, который на видео пытал пленного. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

Расследователи проанализировали сразу несколько видео, среди которых и то, на котором пытали пленника. Военного преступника и место пыток удалось распознать благодаря шляпе, военной рубашке, браслету и белой машине с российским пропагандистским знаком "Z".

Истязатель Очур-Суге Монгуш попал на видео пропагандистов на заводе "Азот" в оккупированном Северодонецке. Также он был замечен в районе реки Северский Донец к западу от захваченного Лисичанска.

Сначала персону садиста удалось идентифицировать благодаря сервису FindClone. Впоследствии его выдало объявление о потерянных водительских правах, где он оставил два номера телефона.

Поиск по этим номерам привел расследователей к ссылкам на два профиля в соцсети "ВКонтакте", которыми пользовался Монгуш. Это позволило найти новые фото и подтвердить, что эти телефонные номера действительно используются истязателем.

Вероятно, ранее Монгуш работал в МЧС россии.

Что еще известно о пытках украинского пленника

В конце июля в социальных сетях появилось жуткое видео, как российские военные пытают украинского пленника. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о военном преступлении со стороны россиян.

Он сообщил, что из-за пыток украинского пленника обратился в Офис генпрокурора. Кроме того, по его словам, готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Красный Крест.

Военное преступление оккупантов прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заявил, что мир должен осознать, что россия – страна каннибалов, наслаждающихся пытками и убийствами.

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