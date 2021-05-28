QNED Mini LED, Oled и NanoCell: чем поражают телевизоры новой линейки 2021 года компании LG

Компания LG решила представить линейку телевизоров 2021 года с новыми светодиодными телевизорами QNED Mini led, модернизированными телевизорами OLED и NanoCell. Они обеспечивают превосходные впечатления от просмотра, необычайное качество изображения, новые эмоции для игроманов и любителей спорта. О новых технологиях и обновленных функциях рассказываем в обзоре.

LG Electronics (LG) уже начала продажу новой линейки телевизоров 2021 года с продуктами, которые предоставляют потребителям еще больше выбора. В расширенную линейку входят телевизоры OLED с модернизированными панелями, QNED Mini LED и NanoCell с обновленными функциями, которые обеспечивают исключительное качество домашних развлечений и просмотров ТВ.

В коллекции 2021 года имеется широкий диапазон размеров экрана: от самого компактного 43-дюймового до 88-дюймового. Это поможет выбрать идеальный размер телевизора, который необходим для конкретной комнаты или личных потребностей пользователя, а тонкий дизайн телевизоров способен дополнить любой интерьер.

Панели OLED-телевизоров LG 2021 года (серии Z1, G1, C1, A1) обеспечивают сверхчеткое, ультрареалистичное качество изображения и плавное воспроизведение быстрых движений благодаря пикселям, которые сами подсвечиваются. Все модели серии G1 оснащены новой технологией OLED evo – это следующий шаг в эволюции OLED-телевизоров, который обеспечивает лучшую и большую яркость и четкость изображения с потрясающей резкостью, детализацией и реалистичностью. Серия C1, самая популярная линейка OLED-телевизоров LG, предлагает самые разнообразные варианты размеров экрана, начиная с компактных 48-дюймовых и заканчивая большими 77-дюймовыми. Для клиентов, которые ищут бюджетную версию телевизоров OLED, пригодятся телевизоры серии A1.

Модели LG OLED 2021 способны приятно поразить любителей игр. Расширенный канал HDMI 2.1, улучшенный канал возврата звука и режим малой задержки обеспечивают плавность движений без мерцания и возможность отображения до 120 кадров в секунду. Воспроизведение звука в более высоком качестве и быстрая реакция во время игровых сессий создают эффект присутствия и дают преимущество в игре.

Модели QNED Mini LED

Телевизоры QNED Mini LED – это захватывающее дополнение к серии 2021 года, которое выводит качество изображения ЖК-телевизоров на новый уровень. Они доступны в вариантах 8K и 4K. Эти модели используют технологию LG Quantum Dot NanoCell и мини-светодиодную подсветку, которые обеспечивают более глубокие оттенки черного, более яркие и сочные цвета и большую контрастность, чем в обычных ЖК-телевизорах.

Это плоские телевизоры с матрицей на основе жидких кристаллов, которая нуждается в подсветке. Подсветка ЖК-матрицы может осуществляться люминесцентными лампами с холодным катодом или светодиодами.

Телевизор LG QNED Mini LED открывает новый стандарт для категории ЖК-телевизоров, позволяя наслаждаться превосходным качеством изображения HDR и более захватывающими впечатлениями от просмотра. Это происходит благодаря объединению технологий NanoCell, что обеспечивает правильные и чистые оттенки, и Quantum Dot, для расширения цветового диапазона и улучшения цветопередачи.

Модели NanoCell

Из всей линейки телевизоров LG 2021 новые NanoCell 8K и 4K предоставляют наибольшее количество опций. Они представлены в большом выборе, в частности, телевизоры с разрешением 8K представлены моделями NANO99, NANO 95 и 4K – моделями NANO91, NANO86, NANO81, NANO77, NANO75. Во всех этих моделях используется технология LG NanoCell, в которой наночастицы фильтруют цветовые примеси, а в результате зритель получает чистые и более реалистичные изображения, которые погружают в просмотр.

Новый уровень восприятия с помощью телевизоров LG премиум-класса

Качество изображения стало еще лучше с помощью технологии LG AI Picture Pro, которая распознает объекты на экране и обрабатывает их, придавая каждой сцене трехмерность и глубину. Кроме того, AI Sound Pro повышает качество звучания до виртуального объемного звука 5.1.2, а функция автоматического выравнивания громкости обеспечивает ее постоянный одинаковый уровень при переключении между каналами или потоковыми приложениями.

Кроме великолепного качества изображения, все телевизоры LG премиум-класса предлагают увлекательные домашние развлечения благодаря совместимости с последними стандартами и форматами контента, а также совершенно новым функциям, которые повышают его ценность. Благодаря поддержке Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO и Filmmaker Mode ™ в телевизорах 2021 года фильмы, сериалы и документальные фильмы оживают.

В линейке телевизоров LG 2021 года каждая модель обслуживает расширенную функцию HDMI 2.1, улучшенный канал возврата звука (eARC), что упрощает процесс подключения телевизора к звуковой системы и оптимизирует звук.

В большинстве телевизоров в этом году установлен новый интеллектуальный процессор LG α (Alpha) 9 Gen 4, который повышает производительность масштабирования. Так контент любого качества будет выглядеть четким и детализированным на новых телевизорах с высоким разрешением. Α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует финальное изображение, делая точные настройки в соответствии с количеством света в каждой сцене, жанру воспроизводимого контента и окружающих условий.

Игры и спорт с новыми технологиями

Game Optimizer – это новый игровой режим, который автоматически применяет лучшие настройки изображения в соответствии с типом игры, в которую играет пользователь: шутер от первого лица, ролевая игра или стратегия в реальном времени. При помощи Sports Alert любителям спорта теперь будет проще следить за своими любимыми лигами и командами на телевизоре LG, а OLED Motion Pro позволит рассмотреть волнующий момент и ключевую игру с невероятной четкостью. В свою очередь, Bluetooth Surround Ready позволяет телевизорам LG подключаться беспроводной сетью к нескольким беспроводным динамикам для передачи мощного и детализированного звука, который точно воспроизводит каждый звук на поле, чтобы обеспечить ощущение присутствия зрителя на стадионе.

Удобство и обновленный интерфейс

Интерфейс новейших телевизоров LG стал еще более удобным и интуитивно понятным благодаря webOS 6.0. Новый пользовательский интерфейс webOS обеспечивает более быстрый доступ к приложениям, а также более простой способ поиска контента с точно настроенными персонализированными рекомендациями. Обновленный пульт Magic Remote имеет специальные «горячие» клавиши, которые позволяют пользователям переходить к своим любимым ресурсам одним нажатием кнопки. Он имеет эргономичный дизайн, благодаря чему его удобно держать в руке, поддерживает NFC для синхронизации со смартфоном.