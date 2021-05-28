LG Electronics (LG) вже розпочала продаж нової лінійки телевізорів 2021 року із продуктами, які надають споживачам ще більше вибору. До розширеної лінійки входять телевізори OLED із модернізованими панелями, QNED Mini LED та NanoCell із оновленими функціями, які забезпечують виняткову якість домашніх розваг та переглядів ТВ.

У колекції 2021 року є широкий діапазон розмірів екрану: від найкомпактнішого 43-дюймового до 88-дюймового. Це допоможе обрати той ідеальний розмір телевізора, який необхідний для конкретної кімнати чи особистих потреб користувача, а тонкий дизайн телевізорів здатен доповнити будь-який інтер'єр.

Панелі OLED-телевізорів LG 2021 року (серії Z1, G1, C1, A1) забезпечують надчітку, ультрареалістичну якість зображення і плавне відтворення швидких рухів завдяки пікселям, що самі підсвічуються. Всі моделі серії G1 оснащені новою технологією OLED evo – це наступний крок в еволюції OLED-телевізорів, який забезпечує кращу і більшу яскравість та чіткість зображення з приголомшливою різкістю, деталізацією і реалістичністю. Серія C1, найпопулярніша лінійка OLED-телевізорів LG, пропонує найрізноманітніші варіанти розмірів екрану, починаючи з компактних 48-дюймових і закінчуючи великими 77-дюймовими. Для клієнтів, які шукають бюджетну версію телевізорів OLED, у нагоді стануть телевізори серії A1.

Моделі LG OLED 2021 здатні приємно вразити любителів ігор. Розширений канал HDMI 2.1, покращений канал повернення звуку та режим малої затримки забезпечують плавність рухів без мерехтіння та можливість відображати до 120 кадрів на секунду. Відтворення звуку в більш високій якості та швидка реакція під час ігрових сесій створюють ефект присутності й надають перевагу у грі.

Моделі QNED Mini LED

Телевізори QNED Mini LED – це захоплююче доповнення до серії 2021 року, яке виводить якість зображення РК-телевізорів на новий рівень. Вони доступні у варіантах 8K і 4K. Ці моделі використовують технологію LG Quantum Dot NanoCell і міні-світлодіодне підсвічування, що забезпечують більш глибокі відтінки чорного, більш яскраві та соковиті кольори, та більшу контрастність, ніж в звичайних РК-телевізорах.

Що таке РК-телевізори?

Це плоскі телевізори з матрицею на основі рідких кристалів, яка потребує підсвічування. Підсвічування РК-матриці може здійснюватися люмінесцентними лампами з холодним катодом або світлодіодами.

Телевізор LG QNED Mini LED відкриває новий стандарт для категорії РК-телевізорів, дозволяючи насолоджуватися чудовою якістю зображення HDR і більш захоплюючими враженнями від перегляду. Це відбувається завдяки об'єднанню технологій NanoCell, що забезпечує правильні і чисті відтінки, і Quantum Dot, для розширення колірного діапазону і покращення передачі кольору.

Моделі NanoCell

З усієї лінійки телевізорів LG 2021 нові NanoCell 8K і 4K надають найбільшу кількість опцій. Вони представлені у великому виборі, зокрема, телевізори з роздільною здатністю 8K представлені моделями NANO99, NANO 95, та 4K – моделями NANO91, NANO86, NANO81, NANO77, NANO75. У всіх цих моделях використовується технологія LG NanoCell, в якій наночастинки фільтрують колірні домішки, а в результаті глядач отримує чисті та більш реалістичні зображення, які занурюють у перегляд.

Новий рівень сприйняття за допомогою телевізорів LG преміум-класу

Якість зображення стала ще кращою за допомогою технології LG AI Picture Pro, яка розпізнає об'єкти на екрані і обробляє їх, надаючи кожній сцені тривимірність і глибину. Крім того, AI Sound Pro підвищує якість звучання до віртуального об'ємного звуку 5.1.2, а функція автоматичного вирівнювання гучності забезпечує її постійний однаковий рівень при перемиканні між каналами або потоковими додатками.

Крім чудової якості зображення, всі телевізори LG преміум-класу пропонують захоплюючі домашні розваги завдяки сумісності з останніми стандартами і форматами контенту, а також абсолютно новим функціям, які підвищують його цінність. Завдяки підтримці Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO і Filmmaker Mode ™ в телевізорах 2021 року фільми, серіали і документальні фільми оживають.

В лінійці телевізорів LG 2021 року кожна модель обслуговує розширену функцію HDMI 2.1, покращений канал повернення звуку (eARC), що спрощує процес підключення телевізора до звукової системи та оптимізує звук.

У більшості телевізорів цього року встановлено новий інтелектуальний процесор LG α (Alpha) 9 Gen 4, який підвищує продуктивність масштабування. Так контент будь-якої якості виглядтиме чітким і деталізованим на нових телевізорах з високою роздільною здатністю. Α9 Gen 4 додатково оптимізує фінальне зображення, роблячи точні налаштування відповідно до кількості світла в кожній сцені, жанром відтвореного контенту і навколишніх умов.

Ігри та спорт з новими технологіями

Game Optimizer – це новий ігровий режим, який автоматично застосовує кращі налаштування зображення відповідно до типу гри, в яку грає користувач: шутер від першої особи, рольова гра або стратегія в реальному часі. За допомогою Sports Alert любителям спорту тепер буде простіше стежити за своїми улюбленими лігами і командами на телевізорі LG, а OLED Motion Pro дозволить роздивитися хвилюючий момент і ключову гру з неймовірною чіткістю. У свою чергу, Bluetooth Surround Ready дозволяє телевізорам LG підключатися бездротовою мережею до декількох бездротових динаміків для передачі потужного, деталізованого звуку, який точно відтворює кожен звук на полі, щоб забезпечити відчуття присутності глядача на стадіоні.

Зручність та оновлений інтерфейс

Інтерфейс новітніх телевізорів LG став ще зручнішим та інтуїтивно зрозумілим завдяки завдяки webOS 6.0. Новий користувацький інтерфейс webOS забезпечує швидший доступ до додатків, а також простіший спосіб пошуку контенту з точно налаштованими персоналізованими рекомендаціями. Оновлений пульт Magic Remote має спеціальні «гарячі» клавіші, які дозволяють користувачам переходити до своїх улюблених ресурсів одним швидким натисканням кнопки. Він має ергономічний дизайн, завдяки чому його зручно тримати в руці, підтримує NFC для синхронізації зі смартфоном.