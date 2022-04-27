"Не злите украинцев!": Ukraїner презентовал документальный фильм
Источник:Ukraїner
С начала полномасштабного вторжения команда Ukraїner продолжает снимать истории о смелых и прекрасных украинцах. Ведь они прилагают усилия к общей победе.
Об инициативах первых двух месяцев войны рассказывается в документальном фильме "Как украинцы объединились против врага" .
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Украинцы воюют на всех фронтах
Во многих украинских городах – Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и т.д. – люди с разными навыками и опытом помогают украинской армии и друг другу. Воюют на всех фронтах:
- приобщаются к территориальной обороне;
- волонтерят;
- сваривают "ежи";
- кормят и расселяют нуждающихся;
- спасают людей после обстрелов.
Сложные условия и вызовы времени еще больше сплачивают украинцев. Это и вдохновило команду сообщества Ukraїner на создание документального фильма.
Как украинцы объединились против врага: смотрите фильм
Продолжили делать то, что умеют и любят
"После того, как нас с оператором Олегом не взяли в ТРО, единственным способом сохранить здравый смысл для нас было продолжать делать то, что мы умеем и любим", – рассказала продюсер Ukraїner Карина Пилюгина.
Она поделилась, что с первых дней начали снимать истории о людях, которые помогали гражданским и военным разными способами во Львове, а через несколько дней – в Киеве.
Впоследствии решили расширить поиск и благодаря нашей крутой продюсерской команде находили интересные истории и героев по всей Украине.
– рассказала Пилюгина.
Хотя команда Ukraїner и разбросана сейчас по всей Украине и за границей, сообществу удалось организовать слаженную работу. Почти с первых дней организовали съемки в разных городах, в том числе там, где были наши волонтеры, операторы и фотографы. Также просили людей снимать самостоятельно то, что они делают.
"Спали по несколько часов и оказывались под обстрелами"
"Мы спали по несколько часов, спали в коридорах, оказывались под обстрелами, но все это мелочи, когда видишь величие духа, казалось бы, обычных людей, которые во время войны проявляют лучшие качества", – отметила продюсер.
Такую взаимопомощь, мужество и единство среди людей раньше можно было видеть в фильмах, а теперь это наша реальность. Большая гордость за нашу страну,
– подытожила она.
Большая видеоистория об инициативах выходит сразу на всех языковых версиях Ukraїner. Уже сейчас фильм можно просмотреть с субтитрами, переведенными на 9 языков, в том числе: английский, испанский, французский, немецкий, польский, чешский, турецкий, японский и русский.
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Ukraїner решил не молчать
Напомним, Ukraїner с 2016 года исследует украинскую идентичность. Свою работу начал как медиапроект для поклонников интеллектуальных СМИ, неожиданных географических открытий и мультикультурности. Команда сообщества уже несколько раз посетила все регионы страны.
Вы могли видеть видео Ukraїner в поездах и аэропортах, читать истории и книги, просматривать фотовыставки и фильмы. Однако после того, как Россия и Беларусь коварно напали на Украину, Ukraїner решил не молчать, а рассказывать всему миру об этих событиях. В таком формате будет работать до победы в войне.Отметим! Все языковые версии – здесь. Больше о сообществе – по ссылке.