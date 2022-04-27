"Стереть украинскую нацию с поверхности земли": Денисова показала открытку РПЦ для оккупантов
27 апреля 2022 , 16:43Читати новину українською
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Украине удается найти все большее подтверждение того, что россияне целенаправленно
Российские оккупанты совершают преступления против мирного населения и наносят удары по гражданскому населению. Задача врага – определить украинцев.
Читайте также У России были заготовленные списки людей, которых планировали убить, – мэр Бучи
Открытка РПЦ
Уполномоченная по вопросам человека ВРУ Людмила Денисова показала открытку от РПЦ, в которой оккупант получает благословение на уничтожение украинцев.
Твоя задача – стереть украинскую нацию с лица земли,
– говорится в открытке.
Сообщается, что подобные "благословения" издавались в Брянской епархии РПЦ.
Фото открытки:
Читайте на "Цензор.НЕТ" – в ФСБ заявили, что "неонацисты" хотели убить также Скабееву, Симоньян и Киселева: видео