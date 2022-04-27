"Стереть украинскую нацию с поверхности земли": Денисова показала открытку РПЦ для оккупантов

Украине удается найти все большее подтверждение того, что россияне целенаправленно

Российские оккупанты совершают преступления против мирного населения и наносят удары по гражданскому населению. Задача врага – определить украинцев.

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Открытка РПЦ

Уполномоченная по вопросам человека ВРУ Людмила Денисова показала открытку от РПЦ, в которой оккупант получает благословение на уничтожение украинцев.

Твоя задача – стереть украинскую нацию с лица земли,

– говорится в открытке.

Сообщается, что подобные "благословения" издавались в Брянской епархии РПЦ.

Фото открытки:

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