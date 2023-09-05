Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказывала, что экснардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" находится в Израиле. Его планировали объявить в розыск в июле 2023 года.

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Рабиновича объявили в розыск

Вадима Рабиновича объявили в розыск 5 сентября 2023 года. Там отметили, что бывшего народного депутата подозревают в:

статьи 111 части 1: государственной измене , то есть деянии, умышленно совершенном с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий;

, то есть деянии, умышленно совершенном с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий; статьи 110 части 2: посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Рабиновичу объявили о подозрении

Государственное бюро расследований 26 июля 2023 года сообщило о подозрении в госизмене экснардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины,

– заявило следствие.

Кроме того, он своей пропагандистской деятельностью помогал:

руководству России добиваться своих военно-политических целей;

обеспечивать Кремлю идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

За государственную измену, если вину докажут, Рабиновичу может грозить до 15 лет тюрьмы.

Кстати, в начале августа суд арестовал заочно Вадима Рабиновича. Следует добавить, что в молодые годы экснардеп уже был заключен в тюрьму. Подробнее о его жизни и деятельности читайте по ссылке.