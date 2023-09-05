Раніше речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповідала, що екснардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" перебуває в Ізраїлі. Його планували оголосити в розшук ще у липні 2023 року.

Дивіться також Суд заочно арештував екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича

Рабіновича оголосили в розшук

Вадима Рабіновича оголосили в розшук 5 вересня 2023 року. Там зазначили, що колишнього народного депутата підозрюють в:

статті 111 частині 1: державній зраді , тобто діянні, умисно вчиненому з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;

, тобто діянні, умисно вчиненому з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій; статті 110 частині 2: посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Рабіновичу оголосили про підозру

Державне бюро розслідувань 26 липня 2023 року повідомило про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України,

– заявило слідство.

Окрім того, він своєю пропагандистською діяльністю допомагав:

керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей;

забезпечувати Кремлю ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

За державну зраду, якщо провину доведуть, Рабіновичу може загрожувати до 15 років тюрми.

До речі, на початку серпня суд арештував заочно Вадима Рабіновича. Варто додати, що у молоді роки екснардеп вже був ув'язнений. Детальніше про його життя та діяльність читайте за посиланням.