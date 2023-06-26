Уже традиционно Президент Украины также остановился на одной из АЗС, где вместе с военными выпил кофе. Во время встречи он пожелал защитникам здоровья и боевого духа.

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Зеленский посетил передовые позиции

Президент сообщил, что во время визита встретился с воинами 3-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. Он поблагодарил защитников за их мужество, а также призвал беречь друг друга.

Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину,

– заявил президент.

Зеленский также вручил государственные награды защитникам.

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Во время поездки встретился с Сырским

Президент Украины также совершил рабочую поездку в Донецкую область. Во время нее он посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский доложил Зеленскому о детальной оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития.

После этого Зеленский также вручил награды бойцам, отличившимся в упорных боях на Бахмутском направлении. В частности, Президент Украины присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" капитану Олегу Олыве, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШУ. Во время службы Олыва вместе с подчиненными уничтожили десятки единиц вражеской техники и сотни живой силы противника. После ранений офицер не раз отказывался от госпитализации и оставался вместе с побратимами на поле боя.

Следует отметить, что 26 июня Олег Олыва отмечает свой день рождения. Президент Украины лично поздравил воина с праздником.

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