Вже традиційно Президент України також зупинився на одній з АЗС, де разом з військовими випив кави. Під час зустрічі він побажав захисникам здоров'я та бойової вдачі.

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Зеленський відвідав передові позиції

Президент повідомив, що під час візиту зустрівся із воїнами 3-го батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ. Він подякував захисникам за їх мужність, а також закликав берегти один одного.

Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну,

– заявив президент.

Зеленський також вручив державні нагороди захисникам.

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Під час поїздки зустрівся із Сирським

Президент України також здійснив робочу поїздку на Донеччину. Під час неї він відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський доповів Зеленському про детальну оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Після цього Зеленський також вручив нагороди бійцям, які відзначилися у запеклих боях на Бахмутському напрямку. Зокрема, Президент України надав звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ. За час служби Олива разом з підлеглими знищили десятки одиниць ворожої техніки та сотні живої сили противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

Варто зазначити, що 26 червня Олег Олива відзначає свій день народження. Президент України також особисто привітав воїна зі святом.

Зеленський нагородив військових: дивіться відео