Український лідер закликав громадян розповідати про наших героїв усьому світу. Крім того, Зеленський анонсував цікаву подію.

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Президент розповідатиме про шеврони воїнів

Іноді в моєму кабінеті буває мій син. Іноді, але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони – їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці… Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони,

– сказав президент.

Він додав, що вже давно хотів зробити спеціальну серію публікацій у своїх соцмережах, де розповідатиме про ці шеврони. Власне, з 25 червня Зеленський розпочне втілювати задумане.

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"Можливо, хтось іще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України", – підкреслив президент.

Подружжя Зеленських завітало на "Книжковий арсенал"

Володимир та Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал", який розпочався 22 червня у Києві. Там подружжя дивилося, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками.

Також президент разом із дружиною купив кілька книжок для домашньої бібліотеки: