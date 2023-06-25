Український лідер закликав громадян розповідати про наших героїв усьому світу. Крім того, Зеленський анонсував цікаву подію.
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Президент розповідатиме про шеврони воїнів
Іноді в моєму кабінеті буває мій син. Іноді, але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони – їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці… Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони,
– сказав президент.
Він додав, що вже давно хотів зробити спеціальну серію публікацій у своїх соцмережах, де розповідатиме про ці шеврони. Власне, з 25 червня Зеленський розпочне втілювати задумане.
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"Можливо, хтось іще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України", – підкреслив президент.
Подружжя Зеленських завітало на "Книжковий арсенал"
Володимир та Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал", який розпочався 22 червня у Києві. Там подружжя дивилося, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками.
Також президент разом із дружиною купив кілька книжок для домашньої бібліотеки:
- Максим Яковлєв "Теорії змов. Як (не) стати конспірологом";
- Олександр Михед "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення";
- Анастасія Левкова "За Перекопом є земля";
- Браян Герберт і Кевін Дж. Андерсон "Дюна. Дім Атрідів. Книга 1";
- Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі";
- Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави";
- Володимир Вакуленко "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші";
- Ольга Маслова, Ніка Бєльська "Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням";
- Тімоті Снайдер "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія";
- Артем Чех "Хто ти такий?";
- Ян Морис "Чому Захід панує – натепер";
- "Telegraf#2. Креатив у війні".