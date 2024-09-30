Играют на руку не только врагу, – комбат ответил, как изменение погоды влияет на работу БпЛА

При неблагоприятных погодных условиях интенсивность применения беспилотных систем снижается. Однако Силы обороны уже научились, как правильно их использовать.

Кроме того, из-за изменения погоды не только россияне могут наладить определенные моменты, но и украинские военные. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты имеют тактику плавучего наступления, россиян на горячих отрезках не уменьшается.

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Как изменение погоды влияет на работу БпЛА

Командир батальона объяснил, что во время ветреной погоды процессы физики обмануть невозможно. В то же время осень 2024 года является уже третьей за время полномасштабной войны, поэтому Силы обороны Украины уже привыкли, как правильно работать с беспилотными системами различного типа, то есть ударного и разведывательного, при неблагоприятных погодных условиях.

Наши беспилотники будут находиться в воздухе, к сожалению, так же как и у врага. Однако БпЛА является неотъемлемой частью боевых действий. Конечно, что погодные условия влияют на интенсивность и качество применения, но врага мы видим и ночью, и днем,

– отметил Федоренко.

По словам командира батальона, все зависит от того, как далеко украинские военные могут видеть противника и работать по нему беспилотниками на опережение.

Россияне будут пользоваться неблагоприятной погодой, но они играют на руку не только врагу, но и нам. Благодаря этому мы можем усилить некоторые моменты,

– подчеркнул Федоренко.

Однако, к сожалению, враг при неблагоприятных погодных условиях сможет сохранять высокоинтенсивные бои, потому что оккупанты на большинстве отрезках применяет тактику плавучего наступления живой силой. Командир батальона заметил, что иногда кажется, что ее у россиян бесконечное количество.

"Уничтожили роту, идет следующая, снова уничтожили и снова идут. Они это делают, ведь большинство техники, которая оказывается на линии боестолкновения, мы уничтожаем или повреждаем объединенным огневым воздействием", – рассказал Федоренко.

Интересно! Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что украинские военные научились уничтожать российские разведывательные дроны собственными недорогими средствами. Зато россияне начали устанавливать дополнительные камеры заднего обзора на свои беспилотники, чтобы защитить их от украинских зенитных FPV-дронов.