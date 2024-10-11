Несамодостаточное монобольшинство: кто из депутатов голосует, а кто прогуливает заседания в Верховной Раде

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Монобольшинство в Верховной Раде, которое на старте девятого созыва работало как слаженный механизм, постепенно утратило рвение. В некоторые дни заседания прогуливали около четверти депутатов.

Насколько дисциплинированы депутаты разных фракций, кто из них лидирует в рейтинге прогульщиков, для принятия каких законов хватало голосов только монобольшинства, как война сказалась на присутствии народных избранников в Раде и существует ли гендерная разница в посещаемости заседаний – в материале для 24 Канала рассказывает Дарья Колодяжная, дата-аналитик "Вокс Украина".

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Эффективные или не слишком?

Формально у народного депутата есть три опции при голосовании – "за", "против" и "воздержался". Однако довольно часто депутаты не проявляют свою позицию: не голосуют или вытаскивают из слота свою карточку для голосования (в таком случае электронная система "Рада" учитывает их как отсутствующих). Поскольку для принятия законопроекта нужно 226 голосов "за", неучастие в голосовании или отсутствие депутатов в Раде препятствует принятию законопроектов.

Во время войны все органы власти (и общество в целом) должны работать с максимальной эффективностью. Ранее мы писали, что для повышения качества законодательной работы нужно снизить количество "законопроектного спама". Однако если народные избранники прогуливают заседания и не рассматривают никакие законопроекты, разговор об эффективности парламента теряет смысл. Поэтому мы решили узнать, кто из депутатов ответственно относится к своей работе, а кто злостно прогуливает заседания Рады.

Методология. Для анализа посещаемости депутатов Верховной Рады использованы данные с официального сайта о результатах поименного голосования во время парламентских пленарных заседаний, на основе которых и сформирована общая статистика присутствия депутатов на сессиях.

Посещаемость депутатов измеряется как % всех голосований, в которых они принимали участие, от общего количества голосований с начала их каденции. Мы считаем депутатов присутствующими, если они вставили свою карточку для голосования, даже если не нажали на кнопку во время определенного голосования. Впрочем, поведение депутатов, которые не голосуют, находясь в сессионном зале, требует отдельного исследования, ведь оно может свидетельствовать как о сокрытии своей позиции, так и о саботаже работы парламента.

Для анализа голосования за принятые постановления и законы мы исключили из базы данных сигнальные голосования, голосования за поправки и голосования на первоочередных стадиях прохождения законопроектов, остались голосования за постановления и законы "в целом" (и принятые, и не принятые).

Средняя посещаемость Верховной Рады упала с 87% за первый год работы 9 созыва (с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года) до 76% за последний год (с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года).

Во время второй сессии (первая длилась всего один день, и во время нее депутаты назначили правительство) средняя посещаемость составляла более 90%. После этого к дисциплине времен турборежима девятый созыв так и не смог приблизиться. Со временем посещаемость падала – вплоть до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Тогда депутаты консолидировались и вернулись к своим рабочим местам, и посещаемость выросла с 80% до 84%. Так что массового бегства депутатов от войны не было. На самом деле, по словам главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, перед полномасштабным вторжением России в Украину выехали и не вернулись около 10 депутатов – преимущественно представители теперь запрещенной ОПЗЖ.

Однако активизация депутатов продержалась не так долго, как того хотелось бы, и с сентября 2023 года по январь 2024 года (10 сессия) мы зафиксировали рекордно низкие 73% участия депутатов в голосованиях парламента.

В течение всего срока работы нынешнего созыва заседания парламента стабильно прогуливали: Вадим Столар (14% посещаемости), Степан Ивахив (39%), Игорь Палица (46%) и Александр Дубинский (30%). Другие депутаты значительно снизили свою активность в последних сессиях: Гео Лерос (с 81% на второй сессии до 26% на десятой), Ольга Савченко (с 80% до 17%), Жан Беленюк (с 63% до 13%), Кира Рудик (с 77% до 16%).



Средняя посещаемость депутатами всех голосований в ВР и голосований за принятие "в целом", посессионно, в %

Примечание. Первая сессия длилась всего один день, поэтому процент не является показательным. Также в обзор не попали 8 законов, голосования за которые отсутствуют на сайте ВРУ: в начале полномасштабного вторжения поименные результаты не записывались из соображений безопасности.



Количество депутатов (карточек), которые присутствуют на каждом голосовании за законопроекты и постановления "в целом"

Обратите внимание. Неоднократно замечено, что депутаты вынимают свою карточку во время некоторых голосований, имитируя свое отсутствие. В этом исследовании мы принимаем вытянутую карточку за отсутствие депутата на заседании, что добавляет ему очков прогульщика.

Большинство резких пиков вниз – это голосование за отмену определенных решений Верховной Рады. Нардепы часто не остаются на такие голосования: на принятии 11 таких решениях присутствовали менее 200 депутатов, хотя на других голосованиях в тот же день сессионный зал был заполнен как обычно.

Например, 14 июля 2021 года нардепы пытались отменить решение о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях (о невыполнении решений Высшего совета правосудия), и на этом голосовании было лишь 107 человек. Голосование за отмену решения об избрании членов Высшего совета правосудия собрало 108 депутатов. Несколько других случаев с аномально низким количеством присутствующих – это голосование за обращение к Конгрессу США о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО в 2021 году (214 депутатов), за отчет ВСК по Гослесагентству от Николая Тищенко (261 депутат), законопроект о выходе Украины из протокола проведения антитеррористических мероприятий совместно со странами СНГ (268 депутатов), законопроект о кредитных союзах (277 депутатов) и об осуждении событий 20 марта 2021 года возле Офиса Президента (278 депутатов).

Рейтинг посещаемости нардепов

В первую десятку самых ответственных депутатов, которые реже всего пропускают голосования, входят только "слуги" и уже внефракционная Марьяна Безуглая. Большинство из них также занимают первые места в нашем рейтинге полезности депутатов, то есть поддерживают реформы. Попасть на высшие ступеньки КПД пока просто: всего лишь голосовать "за" во время всех решений, ведь антиреформ эксперты Индекса в последнее время почти не фиксируют (17 антиреформ за все 9 созыва). Исключением является Михаил Цымбалюк из "Батькивщины" (11-е место), антиреформатор согласно ККД, который тем не менее посетил 98,8% заседаний (он преимущественно голосовал против реформ или воздерживался).



Топ-10 депутатов с самой высокой посещаемостью заседаний в целом и во время голосований за реформы и антиреформы

Примечание. Депутаты, присоединившиеся к Верховной Раде за последние полтора года, не застали антиреформ, поэтому их присутствие на этих голосованиях равно нулю. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Есть ли среди депутатов такие, которые присутствуют на ключевых голосованиях, но избегают менее важных решений? Общая посещаемость сессионных заседаний преимущественно коррелирует с присутствием на голосованиях за реформы и антиреформы. Однако случаются исключения: Максим Хлапук из "Голоса" и Михаил Соколов из "Батькивщины" имеют 100-процентное присутствие на голосованиях за реформы при общей посещаемости заседаний ниже средней: 85% (242-е место) и 82% (287-е место) соответственно. Хлапук умеренно поддерживает реформы, а Соколов, присоединившийся к Верховной Раде во время девятой сессии, успел зарекомендовать себя как яростный антиреформатор, не поддержав ни одной реформы (0% поддержки реформ).

Александр Васюк ("Слуга народа") также имеет среднюю посещаемость (85%), но при этом почти всегда присутствует на голосованиях за реформы и занимает второе место по полезности (98%). Стоит отметить Романа Лозинского: он на рабочем месте в 95% голосований за реформы, несмотря на службу в армии с начала полномасштабной войны и частое отсутствие на заседаниях в целом.

Больше всего злостных прогульщиков в фракции "За будущее", хотя возглавляет антирейтинг Вадим Столар из "Восстановление Украины". Еще в 2022 году его пытались лишить мандата, но он до сих пор участвует в заседаниях Верховной Рады, изменив свою позицию в пользу правящей партии.



Топ-10 депутатов с самой низкой посещаемостью

Примечание. Мы не включали в рейтинг народных избранников, которые находятся или находились на военной службе, а также депутатов, которые были в декретном отпуске.

Некоторые депутаты постоянно находятся в командировках и входят в парламентские делегации, которые выезжают за границу для встреч с другими политиками. Информация о выездах депутатов часто является закрытой, поэтому выделить их из рейтинга мы не можем. Например, среди крупнейших прогульщиков есть Петр Порошенко, который участвует в работе Парламентской ассамблеи НАТО.

Монобольшинство: есть ли еще силы?

За время работы 9 созыва статус "Решение принято" на финальных голосованиях (с пометкой "в целом") получили 2 158 законопроектов и постановлений. Фракция "Слуга народа" могла самостоятельно, без привлечения других фракций и групп, принять любое из этих решений при условии достаточной партийной дисциплины, даже несмотря на то, что количество "слуг" упало с сентября 2019 года по июль 2024 года с 254 до 233 избранников. Однако, кто фактически голосовал за эти решения?



Количество голосов "За" от "слуг" для всех принятых законопроектов и постановлений

"Слуги" смогли обеспечить достаточно голосов только 42 раза (2%), 29 из которых – в первые полгода работы. Уже в 2020-м начался первый кризис монобольшинства из-за пандемии и отставки правительства Алексея Гончарука. В день смены правительства, 4 марта 2020 года "слуги" дали более 226 голосов за шесть решений – все они касались увольнений и назначений на должности премьер-министра и других министров. В апреле этого же года 226 голосов от "слуг" набрал закон, что менял порядок рассмотрения уголовных дел в период карантина, а еще через год – закон о дерегуляции земельных отношений (передачу земель за пределами населенных пунктов в собственность общин).

Четыре закона получили достаточное для принятия количество голосов от "слуг" 23 февраля 2022 года: о введении чрезвычайного положения, распределении государственного бюджета, организации работы Верховной Рады во время военного положения и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

После этой даты только дважды (в мае 2022 года) монобольшинство самостоятельно принимало решения: это законопроект о сотрудничестве с Международным уголовным судом и разрешение применения ТрО в районах ведения боевых действий.

С 2019 года "Слугу народа" активно поддерживали голосами нардепы из групп "Доверие" и "За будущее". После полномасштабного вторжения и запрета ОПЗЖ к голосованиям монобольшинства присоединились бывшие представители пророссийской партии, которые проявляют достаточную дисциплину и синхронность со "слугами" в течение последних двух лет. Об этом мы писали ранее в исследованиях полезности депутатов.

В среднем в течение работы 9-го созыва монобольшинство давало по 200 голосов своих членов при голосовании за принятые решения. Во время турборежима эта цифра в среднем держалась на около 215 голосах, а с началом полномасштабного вторжения начала снижаться и достигла самого низкого показателя в период с февраля по август 2023 года (9 сессия) – в среднем 189 голосов.

Посещаемость депутатов и партийная дисциплина

Подавляющее большинство (335 нардепов) посетили не менее 75% общего количества голосований. Почти половина из них (174 человека) имеет высокие показатели посещаемости – 90% и более.



Распределение депутатов по проценту посещаемости на голосованиях

По количеству депутатов с посещаемостью более 95% (системно присутствуют) фракция "Доверие" занимает второе место после монобольшинства: четверо нардепов из 19 имеют такой высокий показатель. Во всех фракциях, кроме "ПЗЖМ" и "Голоса", есть отдельные представители с такой же или более высокой посещаемостью.

Тех, кто пропустил хотя бы четверть (25% и более) рабочих заседаний, мы отнесли к категории прогульщиков. К этой категории относятся 55 нардепов из всех фракций. "Батькивщина" имеет наибольший процент таких – 46, за ней с небольшим отрывом идет "Восстановление Украины". Представители "ПЗЖМ", хотя и были до 7 сессии крупнейшими антиреформаторами Верховной Рады, прогуливают не часто, на уровне с "Голосом".

Примечание. Здесь мы не рассматриваем 8 депутатов с низкой посещаемостью, которые были или до сих пор в декретном отпуске: Ольга Саладуха, Юлия Светличная, Александра Устинова, Елизавета Ясько, Дарья Володина, Алена Шкрум, Анастасия Ляшенко и Леся Василенко. Мы также не включили в эту категорию Сергея Рудика, Людмилу Буймистер и Яну Зинкевич, присоединившихся к рядам ВСУ.

Средняя посещаемость фракции почти идеально коррелирует с количеством прогульщиков, что может свидетельствовать об уровне дисциплины во фракции.



Процент прогульщиков и средний показатель посещаемости по фракциям

"За будущее", "Батькивщина" и "Восстановление Украины" имеют депутатов как с высокой, так и с низкой посещаемостью заседаний, что может свидетельствовать о низкой дисциплине внутри фракций. В то же время депутаты "Доверия" преимущественно имеют посещаемость на уровне среднефракционной (83%), среди них самая низкая посещаемость у Сергея Шахова (70%).

Посещаемость всех действующих депутатов по фракциям (черным выделены главы фракций)

Главы фракций посещают Раду в большинстве случаев так же, как и вся фракция в целом. Исключения – это Александра Устинова, которая, как уже упоминалось, была в декрете, а также является членом постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, Давид Арахамия, член делегации Парламентской ассамблеи НАТО, и Юлия Тимошенко, которая просто не появляется на заседаниях. Зато Тарас Батенко ("За будущее") занимает первое место по посещаемости в своей фракции.

И снова о гендере

Во время девятого созыва 14 депутатов-женщин (16% от всех женщин в Верховной Раде и 3% от всех нардепов) рожали детей, прекращая выполнять свои обязанности на долгое время, иногда больше, чем на полгода. Хотя в Украине отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить не только мать, но и отец, новостей о депутатах, которые брали его, мы не зафиксировали.

Если не принимать во внимание фактор декрета, разница между средней посещаемостью мужчин и женщин есть, хотя и незначительная – 85% для депутатов-мужчин и 81% для депутатов-женщин. А при учете этого условия разница фактически исчезает: 85% для мужчин и 84% для женщин. В список прогульщиков (посещаемость менее 75%) попали 14% мужчин и 13% женщин, то есть значимого различия между посещаемостью мужчин и женщин нет.

Вывод

Посещаемость заседаний – ключевой показатель эффективности работы Верховной Рады. Из 450 предусмотренных Конституцией мест пока заполнено только 401, поэтому каждый голос имеет вес. Систематические прогулы отдельных депутатов затрудняют прохождение важных законопроектов (кроме того, что это трата средств налогоплательщиков). В условиях войны, когда страна нуждается в быстрых и взвешенных решений, присутствие народных избранников на рабочем месте – это не просто обязанность, а вопрос национальной безопасности Украины. Повышение дисциплины должно стать приоритетом для руководства парламента и самих депутатов, чтобы они могли вовремя реагировать на вызовы, стоящие перед государством.