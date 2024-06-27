Уничтожили до взвода врага, – командир экипажа, рассказал, как БпЛА останавливают атаки россиян

Враг продолжает давить по всей линии фронта, в частности с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как работают дроны рассказал 24 Каналу командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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Как работают дроны на фронте

На отрезке фронта, где работает экипаж БпЛА "Кара небесная", дроны россиян пытаются работать постоянно. Новые беспилотники появляются буквально каждые полчаса.

Также россияне пытаются модернизировать свое оружие, однако украинским защитникам удается останавливать вражеские атаки с использованием только беспилотников.

За последний выезд мы уничтожили около взвода врага, исключительно сбросами, коптерами – это отличный результат. Штурм врага не состоялся,

– рассказал Отченаш.