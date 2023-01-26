Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, сейчас россияне особенно активизировали информационные атаки.

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В частности, оккупанты вбрасывают в информационное пространство нашей страны тезисы о том, что "Украина не может победить в войне" и другую ерунду.

"ФСБ России поставили на уши"

Как отметил секретарь СНБО, в инфопространстве раздаются определенные вещи, за которыми на самом деле стоят российские спецслужбы.

В ближайшее время мы можем слышать очень много разнообразных "мнений". Ведь ФСБ России на сегодняшний день поставили на уши. Все сотрудники находятся на своих местах и максимально отрабатывают свои задачи,

– рассказал Данилов.

Он добавил, что такая особая активность связана с тем, что близится годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сейчас у них максимальная активизация, потому что близится 24 февраля, а результатов никаких нет", – подчеркнул Данилов.

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ФСБ России пытается привлечь криминальных авторитетов

Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сотрудники ФСБ России пытаются привлечь криминальных авторитетов, которые должны расшатать ситуацию в Украине.

Эти люди сейчас не находятся на территории Украины. Большинство из них находится в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах Персидского залива. Они там отдыхают,

– отметил Данилов.

Он добавил, что эти люди, имеющие гражданство Украины, должны находиться в Украине и быть в рядах ВСУ.

"Если они считают, что они там пересидят, и все будет хорошо и будут дальше отдыхать там вместе с криминальными авторитетами из Москвы и Ичкерии, то так не получится", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Отработаем это, чтобы потом не появлялись новые "медведчуки"

Он добавил, что представители сектора безопасности и обороны Украины полностью проинформированы о ситуации.

Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Мы отработаем все эти моменты, потому что для нас это очень опасная вещь. Чтобы так не произошло, что после войны у нас будут появляться новые "медведчуки", а также другие элементы, которые будут мешать нам строить нашу страну.

Он добавил, что украинским правоохранителям отлично известно, о чем идет речь и с кем сотрудничают эти люди.

"Наша задача – дождаться, когда они будут на территории нашей страны и осуществить соответствующие меры, чтобы их задержали сразу при пересечении границы", – сказал секретарь СНБО.

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