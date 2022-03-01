Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться, – Зеленский поговорил с Шольцем

Украина шестые сутки блестяще отражает атаку российского оккупанта. Невероятных успехов удается достичь и на дипломатическом фронте.

Президент Владимир Зеленский в телефонном режиме поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили ряд важных вопросов.

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О чем разговаривали Зеленский и Шольц

Владимир Зеленский рассказал Шульцу об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров между сторонами. Кроме того, наш президент подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной.

Зеленский добавил, что после его разговора с канцлером Германии работа по принятию Украины в Европейский Союз должна ускориться.

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Полный текст поста Владимира Зеленского:

Поговорил по телефону с канцлером @OlafScholz. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Отметил необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в #ЕС должна ускориться.