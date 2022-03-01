Президент Володимир Зеленський у телефонному режимі поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери обговорили низку важливих питань.

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Про що розмовляли Зеленський і Шольц

Володимир Зеленський розповів Шольцу про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин між сторонами. Крім того, наш президент наголосив на необхідності закрити небо над Україною.

Зеленський додав, що після його розмови з канцлером Німеччини робота щодо прийняття України до Європейського Союзу має прискоритись.

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Повний текст допису Володимира Зеленського:

Поговорив телефоном із канцлером @OlafScholz. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до #ЄС має пришвидшитися.