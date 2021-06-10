Работа в условиях карантина: какие профессии ищут украинцы и за сколько готовы работать

Рынок труда в Украине после локдаунов начинает набирать обороты. По словам экспертов, количество вакансий в первой половине 2021 года увеличилось на 28% по сравнению с 2020 годом.

Весной 2020 года кипела работа у курьеров. Тогда популярными были менеджеры по продажам, курьеры, охранники, продавцы-консультанты – преимущественно на рынки. Впрочем, спрос работодателей на таких специалистов наблюдается и сейчас.

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В среднем в Украине готовы работать за 10 – 15 тысяч гривен

Специалист по трудоустройству Елена Кирильевнина рассказала, что в Украине наблюдается очень стойкий и длительный спрос на людей рабочих специальностей. А наибольшей популярностью среди профессий, не требующих специального образования, пользуются охранники.

Спрос на охранников еще не удовлетворен полностью. Он превышает предложение где-то в 7 раз,

– отметила она.

В 2021 году искать работу стали чаще на 3%. Среди вакансий, которые больше всего интересуют работодателей:

промоутер;

курьер;

консультант-менеджер;

администратор-менеджер;

оператор-консультант в интернет-магазины.

Главным критерием, на который обращают внимание люди, является зарплата. В среднем в Украине готовы работать за 10 – 15 тысяч гривен.

"Если раньше люди смотрели на заработную плату в течение месяца, то теперь все больше выбирают те вакансии, в которых работодатели готовы платить ее частями. И к тому же чаще, чем раз в месяц. Речь идет о еженедельной или ежедневной оплате", – объяснила Елена Кирильевнина .

Украинцы все чаще ищут работу в онлайне

В тренде – работа онлайн. С введением карантина в марте – апреле 2021 года количество предложений дистанционной работы возросло на 37%. Сейчас чаще всего работодатели ищут бухгалтеров, копирайтеров, операторов колл-центров и менеджеров по продажам.

Работодателям это также очень удобно и выгодно, потому что они таким образом сокращают свои операционные расходы по обеспечению рабочего места этого работника где-то в офисе,

– отметила специалист по трудоустройству.

Популярными среди украинцев стали вакансии с частичной занятостью или свободным графиком. Их чаще всего ищут для дополнительного приработка.

Летом на рынке труда появляются и предложения сезонного трудоустройства, в том числе и за рубежом. И хотя на этом направлении пандемия внесла определенные ограничения и преграды, почти 75% потенциальных работников считают, что угроза коронавируса не заставит их отказаться от сезонной работы. 25% украинцев – противоположного мнения.

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Достойная заработная плата внутри страны смогла бы обеспечить местных работодателей хорошими специалистами, труд которых сейчас очень ценится за рубежом. И украинцам не пришлось бы выезжать ради заработков в другие страны.