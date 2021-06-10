Навесні 2020 року кипіла робота в кур'єрів. Тоді популярними були менеджери з продажу, кур'єри, охоронці, продавці-консультанти – переважно на ринки. Втім попит роботодавців на таких фахівців спостерігається і зараз.
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В середньому в Україні готові працювати за 10 – 15 тисяч гривень
Фахівчиня з працевлаштування Олена Кірільєвніна розповіла, що в Україні спостерігається дуже стійкий і тривалий попит на людей робочих спеціальностей. А найбільш популярними серед професій, які не потребують спеціальної освіти, є охоронці.
Попит на охоронців ще не задовільнений повністю. Він перевищує пропозицію десь у близько 7 разів,
– зазначила вона.
У 2021 році шукати роботу стали частіше на 3%. Серед вакансій, які найбільше цікавлять шукачів:
- промоутер;
- кур'єр;
- консультант-менеджер;
- адміністратор-менеджер;
- оператор-консультант в інтернет-магазини.
Головним критерієм, на який звертають увагу люди, є зарплатня. В середньому в Україні готові працювати за 10 – 15 тисяч гривень.
"Якщо раніше люди дивилися на заробітну платню протягом місяця, то тепер все більше обирають ті вакансії, в яких роботодавці готові сплачувати її частинами. І до того ж частіше, ніж раз на місяць. Мовиться про щотижневу чи щоденну оплату", – пояснила Олена Кірільєвніна.
Українці все частіше шукають роботу в онлайні
У тренді – робота онлайн. З введенням карантинних обмежень в березні – квітні 2021 року кількість пропозицій віддаленої праці зросла на 37%. Зараз найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, копірайтерів, операторів кол-центрів та менеджерів з продажу.
Роботодавцям це також дуже зручно і вигідно, бо вони таким чином скорочують свої операційні витрати щодо забезпечення робочого місця цього працівника десь в офісі,
– відзначила фахівчиня з працевлаштування.
Популярними серед українців стали вакансії з частковою зайнятістю або вільним графіком. Їх найчастіше шукають для додаткового підробітку.
Влітку на ринку праці з'являються й пропозиції сезонного працевлаштування, зокрема, і за кордоном. І хоч у цьому напрямку пандемія внесла певні обмеження та перепони, майже 75% потенційних заробітчан вважають, що загроза коронавірусу не змусить їх відмовитись від сезонної роботи. 25% українців – протилежної думки.
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Достойна заробітна плата всередині країни змогла б забезпечити місцевих роботодавців хорошими фахівцями, праця яких наразі дуже цінується за кордоном. Відтак і українцям не довелось би виїжджати заради заробітків в інших державах.