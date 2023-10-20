В Украине проверили 100% ВЛК: какие нарушения выявили

В Украине проверили все ВЛК, и во многих из них зафиксировали нарушения прав человека. Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что именно не так с украинскими ВЛК.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в институт регулярно обращались заявители о возмутительных нарушениях прав, связанных с работой ВЛК. Только с начала 2023 года уже поступило 1093 таких обращения.

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Мониторинг ВЛК начался с 2022 года

Дмитрий Лубинец рассказал, что мониторинг ВЛК начался с 2022 года и продолжился в 2023-м. В целом работа по мониторингу деятельности ВЛК была организована по двум направлениям:

ВЛК территориальных центров комплектования;

Госпитальные гарнизонные ВЛК и ВЛК гражданских лечебных заведений.

Сотрудники Офиса проверили 100% ВЛК, осуществив 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторингов. Были охвачены все области, в том числе прифронтовые. В целом была проверена работа 445 ВЛК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВЛК, комиссий по гражданским лечебным учреждениям.

По словам омбудсмана, в августе уже были зафиксированы положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако нарушения все же были и негативно влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных.

Какие проблемы обнаружили во время проверки ВЛК

По словам Лубинца, был выявлен ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека. Отдельные из них: