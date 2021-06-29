Продолжаем работать с австрийцами, – Госдеп США об экстрадиции Фирташа

29 июня 2021 , 08:46
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Источник:

"Голос Америки"

В США заявили, что продолжают работать с Австрией над вопросом об экстрадиции Дмитрия Фирташа. Позиция Штатов с 2014 года не изменилась.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент напомнил, что Австрия – это страна с верховенством права, которая отличается определенными правовыми процедурами.

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Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс,
– заявил Кент.

В то же время политик не назвал, какие инструменты США могут использовать, чтобы добиться экстрадиции Фирташа. Сейчас в Австрии проходит апелляция по этому делу. Кент подчеркнул, что процесс необходимо завершить.

Группа конгрессменов направила письмо

  • Группа конгрессменов ранее уже направила в Госдеп письмо с просьбой активизировать усилия по вопросу экстрадиции Фирташа в США.
  • В обращении говорится о том, что олигарх мог коррумпировать австрийскую судебную систему.

Позиция Австрии

  • Пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн заявила, что решение относительно Фирташа пока не приняли.
  • По словам чиновника, запрос на возобновление дела довольно пространный, как и заявления прокуратуры и встречной стороны.
  • Зальцборн подчеркнула, что пока невозможно предсказать, когда следует ожидать решения.

Дмитрий Фирташ и США: главное

  • Дмитрий Фирташ – скандальный олигарх, который в конце 2020 года занял 4-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев.
  • США обвиняют Фирташа в коррупции. С 2014 года он находится в Австрии. Там он вышел на свободу под рекордный для страны залог. Его сумма составляла 125 миллионов евро.
  • Между тем Штаты требуют у Вены экстрадировать олигарха.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Австрия не торопится принимать решение относительно Фирташа из-за его связей с "Австрийской народной партией" и канцлером Себастьяном Курцом.
Заметьте! СНБО 18 июня 2021 года ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Причиной стало участие олигарха в титановом бизнесе. В частности, поставки сырья на военные предприятия России.
Автор: Мар'яна Бекало