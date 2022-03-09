Работаем для блокировки деятельности телеканалов России на европейских спутниках – Ткаченко

Российские пропагандистские телеканалы ждет новая порция ограничений. Александр Ткаченко сообщил, что Украина работает над тем, чтобы заблокировать их деятельность на спутниках Европы.

Об этом министр культуры и информационной политики рассказал вефире 24 канала. По его словам, в настоящее время в министерстве рассчитывают на поддержку европейцев.

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"Мы активно работаем над тем, чтобы заблокировать деятельность российских телеканалов на европейских спутниках, чтобы вместо них было вещание украинских спутников. В частности, объединенного эфира", – заявил Александр Ткаченко.

В ответ на вопрос, как это работает и говорится о том, что с определенной линии выбрасывают российский канал, а на его место будет поставлен единый эфир украинских телеканалов, Ткаченко сказал: "Да".

Министр культуры и информационной политики отметил, что многие культурные учреждения и организации в мире отказываются от сотрудничества с Россией, но список этот далеко не полон. Потому министерство будет работать в соответствующем направлении.

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