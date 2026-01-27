Работаем на левом берегу Киева: ветеран войны рассказал о теплопунктах от Третьего армейского

На левом берегу Киева заработали мобильные теплопункты от Третьего армейского корпуса. Там можно согреться, зарядить гаджеты и получить горячую еду и напитки.

Ветеран Третьего армейского корпуса Антон Федоров "Кривой" в эфире 24 Канала рассказал, как возникла эта инициатива. Он объяснил, как команда выбирает локации и почему теплопункты делают именно мобильными.

Как ветераны Третьего армейского корпуса запустили теплопункты в Киеве?

Первые мобильные теплопункты Третьего армейского корпуса заработали на левом берегу Киева. Один развернули на улице Михаила Драгоманова, другой вблизи парка Партизанской славы на углу улиц Павла Петриченко и Надежды Светличной. В этих пунктах можно согреться, зарядить телефоны, выпить горячие напитки и поесть горячей еды.

У меня дома не было ни света, ни воды, ни отопления. И мы решили сделать первый пункт возле моего дома,

– рассказал ветеран.

Он объяснил, что инициатива родилась внутри ветеранского сообщества. Команда начала с простого: нашли фудтрак и генератор, организовали горячую пищу, а дальше уже масштабировали идею на другие локации. По его словам, ключевым было быстро дать людям базовую поддержку там, где это наиболее нужно во время отключений.

Мы нашли фудтрак, нашли генератор, наварили горячих блюд. И так первый наш пункт начал работать,

– добавил Федоров.

Теплопункты работают в мобильном формате, чтобы не быть привязанными к одному месту. Команда ездит по разным районам левого берега и выезжает туда, откуда поступают запросы или где видно наибольшую потребность. Именно гибкость, по его словам, позволяет быстро усиливать людей в самые сложные дни.

Теплопункты помогают гражданским и меняют отношение к военным

Ветеран рассказал, что для многих людей первая реакция это удивление, потому что помощь в теплопунктах бесплатная. Далее, по его словам, атмосфера быстро меняется: люди подходят поговорить, благодарят, обнимаются и спрашивают, когда команда приедет снова. Особенно это чувствуют те, кто долго сидел без света и тепла и просто нуждался в человеческой поддержке.

Они удивлены, как это так бесплатно, что это делают. А потом уже подходят, обнимаются, благодарят и спрашивают, когда мы еще приедем,

– отметил ветеран.

Он объяснил, что такие встречи работают и как мостик между военными и гражданскими. Часть людей, по его словам, до сих пор представляет военных как закрытых и отстраненных, будто они могут только воевать и не способны нормально жить в гражданской среде. Общение в теплопунктах меняет этот образ, потому что люди видят рядом обычных мужчин, которые помогают, шутят, подхватывают тяжелое и говорят без пафоса.

Люди думают, что военные с ПТСР, они только могут воевать и не могут жить в социуме. А когда начинаем общаться, то они смотрят на нас по другому,

– объяснил Федоров.

По его словам, в эти моменты хорошо видно, как держится страна. Помощь движется в обе стороны: раньше тыл поддерживал фронт, а теперь ветераны подставляют плечо тем, кто переживает тяжелые дни дома.

Куда теплопункты приедут дальше и как украинцам держаться во время ударов по энергетике

Ветеран рассказал, что инициативу поддерживают не только гражданские, но и многие военные. Часто люди подходят на месте и предлагают помощь или просят передать все на армию, но команда объясняет, что на этот раз ветераны работают именно для тыла. По его словам, теплопункты стали ответом на сложный период для городов и сел, когда удары России по энергетике бьют по ежедневной жизни.

Раньше люди помогали фронту, военным. Сейчас мы так же помогаем людям, которые находятся в тылу, гражданам Украины, Киеву,

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что в такие моменты обществу важно не опускать рук и не подпитывать уныние, потому что именно на это, по его мнению, рассчитывает враг. Он обратил внимание, что украинцы уже научились самоорганизовываться: собираются во дворах и парках, поддерживают друг друга и держатся вместе, даже когда условия сложные.

Не надо делать измену, потому что враг на это только рассчитывает. Надо собираться и держаться,

– сказал ветеран.

В ближайшее время теплопункт, по его словам, снова сменит локацию. Команда планирует выезд туда, где есть дома для внутренне перемещенных людей, и приглашает всех, кто будет рядом, присоединиться, чтобы согреться, поесть и просто пообщаться.

