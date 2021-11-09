Работаем над тем, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по Европе, – МИД Украины
Источник:МИД Украины
Несмотря на то, что Украину исключили из "зеленого списка" ЕС, это не означает тотальное закрытие границ для украинцев. Наше внешнеполитическое ведомство заботится о том, чтобы граждане Украины и в дальнейшем могли свободно путешествовать в ЕС.
Об этом отметили в украинском Министерстве иностранных дел. Глава ведомства Дмитрий Кулеба уже связался с другими дипломатическими учреждениями и дал указания.
Важно ЕС исключил Украину из "зеленого списка": что это значит для туристов
Кулеба отметил, что каждая страна-член ЕС самостоятельно решает на национальном уровне, как ей действовать и какие ограничения применять.
МИД Украины активно работает над тем, чтобы даже несмотря на исключение нашего государства из зеленого списка, украинцы могли совершать поездки в страны ЕС,
– говорится в сообщении.
Глава Министерства иностранных дел поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах ЕС приложить усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для украинцев открытыми.
Добавим, что нашу страну исключили из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы страна попала в зеленый список, она должна соответствовать следующим критериям:
- не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;
- по меньшей мере 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;
- не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.
После последнего пересмотра списка из него исключили Сингапур и Украину.
Сейчас в зеленом списке ЕС находятся:
- Аргентина;
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Колумбия;
- Иордания;
- Кувейт;
- Намибия;
- Новая Зеландия;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Южная Корея;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Уругвай;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.