Как работает бионический протез от Метинвеста: инфографика

У каждого пострадавшего в результате войны своя история. Сегодня тысячи украинцев, военных и гражданских, нуждаются в протезировании конечностей. И пока на территории Украины будут продолжаться боевые действия, количество таких людей будет только расти.

Часто те, кто нуждается в протезах, не знают, с чего начать и куда обращаться за помощью. К тому же самостоятельно оплатить протезирование, стоимость которого стартует от нескольких десятков тысяч евро, под силу не каждому. Именно поэтому гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Рятуємо життя" совместно с Protez Hub решила помочь пострадавшим вернуться к полноценной жизни.

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Осенью 2022 года партнеры начали программу по протезированию и реабилитации военных и мирных жителей Украины. "Рятуємо життя" и Protez Hub взяли на себя организационные и документарные вопросы по протезированию. В программу входят подготовка к протезированию, установка протезов и дальнейшее наблюдение в украинских клиниках, а также физическая и психологическая реабилитация.

Как это работает на практике

Одним из первых, кто принял участие в программе, стал Николай Бурлака. В прошлом году вражеская бомбардировка застала мариупольца у металлургического комбината Азовсталь, где он работал слесарем-ремонтником. Николай получил ранение головы и руки. Когда пытался уехать из Мариуполя, попал в плен к чеченцам. В больнице азовстальцу вытащили обломки из головы. А когда началась гангрена, ампутировали руку. В плену Николай провел почти четыре месяца – вплоть до обмена пленными в Запорожье в День конституции. Сейчас он бионический протез.

Не знаю, что я бы делал, как бы добивался протеза без этой программы,

– говорит мариуполец.



Как выглядит бионический протез / Инфографика Метинвест

В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 47 человек, перенесших ампутации конечностей, из них 12 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро. Протезированием занимаются украинские специалисты в клиниках Львова, Одессы, Днепра, Киева, Винницы, Тернополя и Полтавы – это помогает развивать свою экспертизу и облегчить дальнейшее обслуживание протезов. Протезы – механические или электромеханические, в частности бионические или миотические – подбираются индивидуально в соответствии с потребностями каждого человека.

"Чтобы преодолеть новые вызовы войны, мы расширили нашу гуманитарную миссию - ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей. Ведь украинцы, которым мы обязаны своими жизнями, заслуживают лучших протезов. В этом году планируем привлечь в программу протезирования0 и даже открыть в Запорожье в одной из больниц специальный реабилитационный зал", – отмечает генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Следующий шаг – создание образовательной онлайн-платформы

Важная составляющая возвращения людей в полноценную жизнь – запуск первой в Украине образовательной онлайн-платформы База знаний: Protez Hub для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших. На создание портала Метинвест направил более 2,5 миллиона гривен.

Эта база знаний позволит врачам, работающим с пациентами после ампутации, шаг за шагом пройти все этапы протезирования и восстановления: от момента травмы до возвращения домой с протезом, а также поможет лучше понять потребности людей с ампутациями.

В то же время обучение медицинского персонала направлено на более качественное предоставление услуг по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации. Платформа содержит пять курсов: реабилитационных, для специалистов по протезированию и уходу за пациентами. Курсы состоят из видеолекций от 16 украинских и зарубежных практиков, экспертов и ученых. К лекциям прилагаются материалы, которые пользователи смогут напечатать и использовать каждый день. После окончания учебы участники получат сертификаты согласованного с Министерством здравоохранения Украины образца.

Параллельно Метинвест планирует наладить программы реинтеграции в общество для возвращающихся с войны ветеранов, которые устроятся на работу. Компания уже имеет идеи развития этих направлений и работает над тем, чтобы реализовать на практике.