Часто ті, хто потребує протезів, не знають, із чого почати і куди звертатися по допомогу. До того ж самостійно оплатити протезування, вартість якого стартує від кількох десятків тисяч євро, під силу не кожному. Саме тому гуманітарна ініціатива Групи Метінвест "Рятуємо життя" спільно з Protez Hub вирішила допомогти постраждалим повернутися до повноцінного життя.

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Восени 2022 року партнери започаткували програму з протезування та реабілітації військових і мирних жителів України. "Рятуємо життя" і Protez Hub узяли на себе організаційні та документарні питання щодо протезування. До програми входить підготовка до протезування, встановлення протезів і подальший нагляд в українських клініках, а також фізична й психологічна реабілітація.

Як це працює на практиці

Одним із перших, хто взяв участь у програмі став Микола Бурлака. Торік вороже бомбардування застало маріупольця біля металургійного комбінату Азовсталь, де він працював слюсарем-ремонтником. Микола дістав поранення голови та руки. Коли намагався виїхати з Маріуполя, потрапив у полон до чеченців. У лікарні азовстальцю витягли уламки з голови. А коли почалася гангрена, ампутували руку. В полоні Микола провів майже чотири місяці – аж до обміну полоненими в Запоріжжі на День конституції. Зараз він біонічний протез.

Не знаю, що я робив би, як би добивався протеза без цієї програми,

– говорить маріуполець.



Який вигляд має біонічний протез / Інфографіка Метінвест

Наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 47 людей, котрі перенесли ампутації кінцівок, із них 12 уже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро. Протезуванням займаються українські фахівці у клініках Львова, Одеси, Дніпра, Києва, Вінниці, Тернополя та Полтави – це допомагає розвивати власну експертизу та полегшити подальше обслуговування протезів. Протези – механічні чи електромеханічні, зокрема біонічні чи міотичні – підбираються індивідуально, відповідно до потреб кожної людини.

"Щоб подолати нові виклики війни, ми розширили нашу гуманітарну місію – запровадили масштабну програму протезування і реабілітації для поранених ветеранів і мирних жителів. Адже українці, яким ми завдячуємо своїми життями, заслуговують на найкращі протези. Цьогоріч плануємо залучити до програми протезування щонайменше 70 постраждалих українців і навіть відкрити у Запоріжжі в одній з лікарень спеціальний реабілітаційний зал", – відзначає генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Наступний крок – створення освітньої онлайн-платформи

Важлива складова повернення людей до повноцінного життя – запуск першої в Україні освітньої онлайн-платформи База знань: Protez Hub для фахівців у сфері протезування кінцівок та постраждалих. На створення порталу Метінвест спрямував понад 2,5 мільйона гривень.

Ця база знань дасть змогу лікарям, які працюють із пацієнтами після ампутації, крок за кроком пройти всі етапи протезування та відновлення: від моменту травми до повернення додому з протезом, а також допоможе краще зрозуміти потреби людей з ампутаціями.

Водночас навчання медичного персоналу спрямоване на якісніше надання послуг із протезування кінцівок та супутньої реабілітації. Платформа містить п’ять курсів: реабілітаційних, для спеціалістів із протезування та з догляду за пацієнтами. Курси складаються з відеолекцій від 16 українських та закордонних практиків, експертів і науковців. До лекцій додаються матеріали, які користувачі зможуть видрукувати та використовувати щодня. Після завершення навчання учасники отримають сертифікати погодженого з Міністерством охорони здоров’я України зразка.

Паралельно Метінвест планує налагодити програми реінтеграції в суспільство для ветеранів, які повертаються з війни та влаштуються на роботу. Компанія вже має ідеї щодо розвитку цих напрямів і працює над тим, щоб реалізувати на практиці.