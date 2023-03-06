Враг думал, что сможет сломать дух украинцев массированными ракетными атаками Однако эти обстрелы, как ни странно, лишь закалили дух наших военных и граждан. Более того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заверил, что украинские защитники создали уникальную систему ПВО, – информирует 24 Канал.
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"Удалось объединить разные огневые средства"
Следует сказать, что ВСУ научились сбивать практически все воздушные цели врага с первых дней великой войны. Уже сейчас можно констатировать, что они овладели невиданным уровнем мастерства в этом деле – это понятно из слов Игната.
Воздушные силы обороны создали уникальную систему противовоздушной обороны. В чем состоит ее уникальность? В том, что удалось соединить разные силы и средства – огневые средства. Мы создали мобильные огневые группы. Работают истребительная авиация, зенитные ракетные системы разных поколений,
– сказал он.
Вместе с тем, Игнат подчеркнул, что рядом со старым советским вооружением на поле боя работает техника от западных партнеров.
В частности, речь идет о том, что вместе со ЗРК Бук-М1, системами С-300, С-125, другими советскими установками ПВО сухопутных войск на поле боя свою эффективность доказывают ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale и другие системы Запада.
Успехи украинской армии: актуально
- В ночь на 6 марта Воздушные силы уничтожили большинство дронов-камикадзе, что выпустил по нас враг. Собственно, речь идет о том, что оккупанты атаковали украинские города 15 беспилотниками, однако 13 из них удалось сбить нашим военным. Об этом сообщил Юрий Игнат.
- Кроме того, по состоянию на 6 марта известно, что ВСУ уничтожили почти 154 тысячи оккупантов и более 40 тысяч единиц их техники. В частности, 3 423 танка, что не может не поражать.
- В то же время следует сказать, что у россиян огромные проблемы под Угледаром Донецкой области. По словам спикера Таврического направления Алексея Дмитрашкивского, враг несет значительные потери на этом участке фронта.