Враг думал, что сможет сломать дух украинцев массированными ракетными атаками Однако эти обстрелы, как ни странно, лишь закалили дух наших военных и граждан. Более того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заверил, что украинские защитники создали уникальную систему ПВО, – информирует 24 Канал.

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"Удалось объединить разные огневые средства"

Следует сказать, что ВСУ научились сбивать практически все воздушные цели врага с первых дней великой войны. Уже сейчас можно констатировать, что они овладели невиданным уровнем мастерства в этом деле – это понятно из слов Игната.

Воздушные силы обороны создали уникальную систему противовоздушной обороны. В чем состоит ее уникальность? В том, что удалось соединить разные силы и средства – огневые средства. Мы создали мобильные огневые группы. Работают истребительная авиация, зенитные ракетные системы разных поколений,

– сказал он.

Вместе с тем, Игнат подчеркнул, что рядом со старым советским вооружением на поле боя работает техника от западных партнеров.

В частности, речь идет о том, что вместе со ЗРК Бук-М1, системами С-300, С-125, другими советскими установками ПВО сухопутных войск на поле боя свою эффективность доказывают ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale и другие системы Запада.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил акцентировал, что оружием от партнеров нашим воинам пришлось овладевать непосредственно в боевых условиях. Очевидно, это очень непросто.

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