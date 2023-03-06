Ворог думав, що зможе зламати дух українців масованими ракетними атаками, однак ці обстріли, як не дивно, лише загартували дух наших військових та громадян. Ба більше, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону запевнив, що українські захисники створили унікальну систему ППО, – інформує 24 Канал.

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"Вдалось поєднати різні вогневі засоби"

Варто сказати, що ЗСУ навчились збивати практично усі повітряні цілі ворога від перших днів великої війни. Уже зараз можна констатувати, вони опанували небачений рівень майстерності в цьому ділі – це зрозуміло зі слів Ігната.

Повітряні сили оборони створили унікальну систему протиповітряної оборони. У чому полягає її унікальність? У тому, що вдалось поєднати різні сили та засоби – вогневі засоби. Ми створили мобільні вогневі групи. Працюють винищувальна авіація, зенітні ракетні системи різних поколінь,

– сказав він.

Разом з тим Ігнат наголосив, що поруч зі старим радянським озброєнням на полі бою працює техніка від західних партнерів.

Зокрема, йдеться про те, що разом зі ЗРК Бук-М1, системами С-300, С-125, іншими радянськими установками ППО сухопутних військ на полі бою свою ефективність засвідчують ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші системи від Заходу.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил заакцентував, що озброєнням від партнерів нашим воякам довелось опановувати безпосередньо в бойових умовах. Очевидно, це досить непросто.

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