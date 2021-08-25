Как работает украинский COVID-сертификат в ЕС: видео из Франции
Источник:фейсбук Олега Деренюги
Украинский COVID-сертификат работает на территории Европейского Союза. По крайней мере во Франции с его практическим применением проблем не возникло.
Видео с применением программы "Дия" в общественном заведении во французском городе в сети обнародовал журналист Олег Деренюга.
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Практическое использование COVID-сертификата в ЕС
На кадрах видно, что мужчина сидит с товарищем в ресторане. Далее к их столику подходит официант, который просит показать соответствующий QR-код.
Украинец открывает приложение "Дия" и находит международный сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID 19. После этого предоставляет необходимые цифровые данные. Система считывает их, а валидация проходит успешно.
Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает,
– прокомментировал Деренюга.
Напомним, ранее стало известно, что Украина и Грузия завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Практическое применение COVID-сертификата во Франции: смотрите видео
ЕС одобрил COVID-сертификаты Украины: что известно
- Украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза.
- Утром 20 августа Украина технически присоединилась к системе. Теперь украинцы могут загрузить приложение, сгенерировать документ и без проблем путешествовать по странам ЕС.
- В большинстве стран документ будет действующим в течение 180 дней.
Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала
Текст публикации Олеги Деренюги:
Попросили показать QR-код вакцинации во Франции. Показали код из приложения "Дия", официант его просканировал и, вуаля, все подтверждено и работает. Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает!