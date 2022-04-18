Работают аптеки, магазины, спортклубы и рестораны: Сумщина возвращается к нормальной жизни

Российские оккупанты нанесли большой ущерб Сумской области. Их ракеты и снаряды уничтожили инфраструктуру, а солдаты мародерили и крушили все, что видели.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, регион начинает медленно оживать после нашествия российских оккупантов. Впереди еще очень много работы, но все процессы постепенно нормализуются.

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Жизнь налаживается

Свою работу в Сумской области возобновили аптеки и магазины. Каждый день ассортимент товаров расширяется.

Также свои двери для посетителей начали открывать салоны красоты, тренажерные залы, рестораны и кафе.

Местные жители возвращаются домой и помогают коммунальщикам наводить порядок в своих городах и селах. Каждый день ведется работа по разминированию.

Мои призывы вернуться на Сумщину касаются взрослого, трудоспособного населения. Семьям с маленькими детьми и пожилым людям я пока не советую возвращаться,

– написал Живицкий.

Как восстанавливается жизнь в Сумской области: фото

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