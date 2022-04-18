Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, регіон починає поволі оживати після навали російських окупантів. Попереду ще дуже багато роботи, але все всі процеси поволі нормалізовуються.

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Життя налагоджується

Свою роботу на Сумщині відновили аптеки та магазини. Щодня асортимент товарів розширюється.

Також свої двері для відвідувачів почали відкривати салони краси, тренажерні зали, ресторани та кав'ярні.

Місцеві мешканці повертаються додому та допомагають комунальникам наводити лад у своїх містах та селах. Щодня ведеться робота по розмінуванню.

Мої заклики повернутися на Сумщину стосуються більше дорослого, працездатного населення. Сім'ям з маленькими дітьми і людям похилого віку я поки не раджу повертатися,

– написав Живицький.

Як відновлюється життя на Сумщині: фото

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