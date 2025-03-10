Такие БПЛА имеют как преимущества, так и недостатки. В эфире 24 Канала командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко подробно объяснил, как работают дроны на оптоволоконном кабеле.

Смотрите также Просто не можем догнать, – майор НГУ рассказал, какое оружие масштабирует Россия

О преимуществах

На сегодня более 50% всех законных военных сил противника – пехота, танки, системы реактивного огня и средства противовоздушной обороны – были уничтожены или поражены благодаря использованию беспилотных систем. Особенно эффективными оказались FPV-дроны-камикадзе с оптоволокном, которые стали важным элементом на поле боя.

В отличие от обычных дронов, где сигнал управления передается радиоволнами, оптоволоконный кабель имеет уникальное преимущество: исключает влияние вражеских систем радиоэлектронной борьбы, гарантирует стабильную связь и обеспечивает надежное управление.

Во время полета к дрону прикреплен пульт через коннектор (переходник – 24 Канал). Когда он летит, разматывается тоненький, как волосок, оптический кабель, по которому передается видео и сигнал управления (влево, право, вверх, вниз),

– объяснил Юрий Федоренко.

О недостатках

Такие дроны имеют и некоторые недостатки, в частности они являются достаточно громоздкими и менее маневренными.

Быстрые маневры могут привести к тому, что оптоволоконный кабель попадет в провод и мы перережем его, в результате чего потеряем управление и соответственно видеоизображение с дрона,

– подчеркнул командир.

Однако пилоты быстро осваиваются с этой техникой, что делает ее чрезвычайно эффективной в уничтожении врага. Эти беспилотники уже законтрактованы государством. В начале лета ожидается, что они появятся в большинстве структурных подразделений Сил обороны Украины.

С целью обеспечения максимального количества таких дронов на оптоволокне, как объяснил Федоренко, важна поддержка через донаты. Каждая гривна помогает приближать победу на фронте.