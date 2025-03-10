Такі БпЛА мають як переваги, так і недоліки. В етері 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко детально пояснив, як працюють дрони на оптоволоконному кабелі.

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Про переваги

Станом на сьогодні більш як 50% всіх законних військових сил противника – піхота, танки, системи реактивного вогню та засоби протиповітряної оборони – були знищені або уражені завдяки використанню безпілотних систем. Особливо ефективними виявилися FPV-дрони-камікадзе з оптоволокном, які стали важливим елементом на полі бою.

На відміну від звичайних дронів, де сигнал управління передається радіохвилями, оптоволоконний кабель має унікальну перевагу: унеможливлює вплив ворожих систем радіоелектронної боротьби, гарантує стабільний зв'язок і забезпечує надійне управління.

Під час польоту до дрона прикріплений пульт через конектор (перехідник – 24 Канал). Коли він летить, розмотується тоненький, як волосок, оптичний кабель, по якому передається відео та сигнал управління (вліво, право, вверх, вниз),

– пояснив Юрій Федоренко.

Про недоліки

Такі дрони мають і деякі недоліки, зокрема вони є досить громіздкими та менш маневровими.

Швидкі маневри можуть призвести до того, що оптоволоконний кабель попаде у провід і ми переріжемо його, внаслідок чого втратимо керування та відповідно відеозображення з дрона,

– наголосив командир.

Проте пілоти швидко освоюються з цією технікою, що робить її надзвичайно ефективною у знищенні ворога. Ці безпілотники вже законтрактовані державою. На початку літа очікується, що вони з'являться в більшості структурних підрозділів Сил оборони України.

З метою забезпечення максимальної кількості таких дронів на оптоволокні, як пояснив Федоренко, важливою є підтримка через донати. Кожна гривня допомагає наближати перемогу на фронті.