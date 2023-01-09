Спасают людей под обстрелами: как работают медики на деоккупированной Харьковщине

Медики из больницы в Волчанске Харьковской области являются настоящими героями. Они под постоянными обстрелами российских оккупантов спасают людей.

Как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в настоящее время в больнице осталась половина медперсонала. Остальные медики уехали из города.

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Выбирают операционные, которые окнами выходят не на границу с Россией

Так, в настоящее время в Волчанске находится только четверть врачей от необходимого количества. При этом в город привозят людей, нуждающихся в медицинской помощи, из двух соседних общин.

Кстати, 80% гражданских местных, которых сейчас везут в больницу, имеют минно-взрывные травмы,

– рассказала корреспондентка.

Кроме того, по одной из операционных больницы недавно был прилет – там выбило стекло и побило плитку. Сейчас там невозможно оперировать, хотя это помещение крайне необходимо врачам, поскольку иногда операционные бывают полностью загружены.

Сами медики рассказывают, что приходится выбирать операционные, которые окнами не выходят на границу с Россией, ведь так безопаснее делать операции.

Во время оккупации медперсоналу больницы удалось сохранить дорогое оборудование для спасения людей. Кроме того, ОО "Дипломаты" помогает городу и предоставила наркозно-дыхательный аппарат и кислородный концентратор. Впрочем, больница до сих пор нуждается в медикаментах и различном хирургическом оборудовании для улучшения работы.

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Первый раненый поступил утром 24 февраля

Раненные местные жители в больницу начали поступать в первые часы, как российские оккупанты зашли на территорию Волчанска. На территории этого медучреждения россияне вообще планировали обустроить свой военный госпиталь, но из-за нарушенной логистики не сделали этого. Это одна из причин, почему больница сохранилась в лучшем состоянии, чем другие медучреждения Харьковской области.

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Заведующий хирургическим отделением Волчанской больницы Виктор Черныш рассказал, что первый раненый поступил в больницу 24 февраля 2022 около 8 часов утра. Это был охранник городской школы. А через несколько минут стали поступать другие раненые, в том числе с пулевыми повреждениями.

Собственно это только 24 февраля в Волчанске, в дальнейшем было очень много людей, которых приходилось оперировать,

– подчеркнула корреспондентка.

Сейчас в городе сложная ситуация с теплом – в Волчанске отсутствует газоснабжение. Поэтому горожанам, которые не могут эвакуироваться, крайне необходимы электрообогреватели и одеяла.