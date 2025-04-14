Это признают и военные, которые ежедневно наблюдают с неба, как россияне совершенствуют свои подходы. Поэтому и важно быть на несколько шагов впереди. Как действуют пограничные аэроразведчики на юге Украины, на кого охотятся и с какими вызовами сталкиваются – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как обустроены позиции защитников

Обеденный перерыв у украинских военных довольно часто откладывается. К сожалению, это привычная для них ситуация: только обнаружили одну вражескую цель – сразу появляется следующая.

На позициях быт обустроен до мелочей: есть все необходимое для комфортного и длительного пребывания – чай, кофе, горячий суп, тепло и, главное, тишина.

Нам привозят продукты, мы обеспечены питьевой водой, горючим, дровами. Готовим еду на плите, подбадриваем друг друга, рассказываем истории,

– отметил пограничник Леонид.

Если, конечно, есть время. Именно отсюда пограничники круглосуточно следят за врагом в воздухе. В случае обнаружения целей с моря – среди первых передают информацию коллегам.

"Наша главная задача – наблюдение за надводным положением и воздушным пространством с помощью РЛС. Она позволяет обнаруживать движущиеся цели – "Орлан-10", ZALA, Supercam. Они постоянно летают", – добавил Леонид.

Кто вступает в бой после операторов РЛС

Увидев вражеские беспилотники, операторы РЛС передают "эстафету" настоящим охотникам. После получения данных пограничные аэроразведчики поднимают в небо свои "птички".

"Самое важное – это работа РЛС. Она показывает, что в нашей зоне есть вражеские разведчики, определяет высоту, маршрут и точное местоположение. Именно поэтому работает минимум два человека", – сказал пилот группы аэроразведки "Нарек".

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Как и в авиации – кроме пилота есть еще штурман, который координирует полет. Один вылет длится в среднем 15 – 20 минут, но все зависит от вражеской цели.

"Если находим – уничтожаем. Если нет – возвращаем дрон, меняем батарею и снова в небо", – добавил он.

Как появилось желание стать оператором БПЛА

Еще несколько лет назад большинство этих ребят строили карьеру в гражданской жизни. В 2019-м Михаил входил в рейтинг лучших маркетинг-директоров Украины. Возможно, и дальше развивал бы свои профессиональные горизонты, если бы враг не нарушил украинские границы. После двух ротаций на востоке он присоединился к аэроразведке.

Москали испоганили фразу "Моя хата скраю – ничего не знаю". А у казаков было: "Моя хата с краю – первым врага встречаю". Я понимал, что врага надо останавливать как можно дальше, потому что чем дальше он заходит, тем больше вред,

– отметил пилот группы аэроразведки.

Каждый вылет – это мурашки по телу. Так военный описывает свои ощущения, когда поднимается в небо.

"Это еще с детства – когда мечтаешь запускать радиоуправляемые самолеты. Штука, которая тяжелее воздуха, но летит. Если не знать физику – почти магия. И сейчас, когда запускаем дрон – каждый раз перехватывает дыхание", – добавил Михаил.

Какая самая большая угроза

Враг тоже не спит. Россияне пытаются вычислить места взлета. Наибольшую угрозу представляют не FPV-дроны, а вражеские разведчики – из-за их высоты.

За нами летела ZALA. Она пыталась вычислить, где мы сядем. Мы получили предупреждение, увидели ее, связались с РЭБовцами. Они подтвердили – это враг. Сделали несколько маневров, которые не хочу раскрывать, но вернули дрон обратно,

– поделился Михаил.

За каждым пилотом внимательно наблюдает командир – пограничник с позывным "Егерь". Его опыт помог создать сильную и сплоченную команду.

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"Мы вместе учились, вместе прошли весь путь. Ребята молодые, амбициозные. Я увидел их желание развиваться, и это дало мне идею объединить усилия. Сам хочу развиваться – чтобы дать что-то другим, нужно самому расти", – сказал командир.

Как враг перенимает опыт наших защитников

Оценивать врага трезво – важно. Ведь только так можно опережать его на несколько шагов.

Это действительно профессиональные военные. Они имеют сильную материальную базу, опыт во многих войнах. И они учитывают свои ошибки, совершенствуются,

– подчеркнул "Егерь".

Россияне постоянно меняют тактику – и, что самое интересное, часто перенимают ее у украинских военных.

"После того, как мы начали сбивать их разведчики, они начали делать то же самое. Уже были случаи, когда они сбивали наши разведывательные крылья", – добавил командир.

Почему будущее за беспилотниками

Участники аэроразведки уверены: будущее войны – за беспилотной авиацией.

По словам Михаила, нужно увеличивать дистанцию, дроны должны становиться более устойчивыми к РЭБ. И мы, и враг учимся ставить помехи, которые могут серьезно влиять на полет на любой высоте.

Те, кто еще не сделал свой выбор – должны участвовать. Вместе – мы выстоим. Нужно объединиться,

– подчеркнул "Егерь".

Эти ребята – слаженная команда. Они не стали ею за один день.

Когда-то они сделали выбор и стали частью сильной силы сопротивления. Каждая пораженная цель – это общая победа.

"Каждый знает свой участок. Мне действительно повезло с людьми. Я им доверяю, и они мне. Это – настоящая команда, что в результате дает свой эффект", – заметил командир.

Где до сих пор сохраняется присутствие россиян

Несмотря на успешные операции украинских военных, враг до сих пор удерживает позиции на Тендровской и Кинбурнской косе. Это – своеобразные военные лагеря в Черном море, из которых враг обстреливает южный фронт и ближайшие населенные пункты.

И именно эти ребята – среди тех, кто ежедневно противостоит этому.

Раньше спрашивали, когда закончится война. Теперь – что будет дальше. Я не знаю, но знаю одно: если завтра будут облака на высоте 1000 метров – мы пойдем выполнять свою работу,

– подытожил Михаил.

Командир группы аэроразведки Егерь отметил, что Украина не нападает, а защищается и отстаивает свое право на существование. Он подчеркнул, что мы обязательно выстоим и победим, потому что за нами правда.