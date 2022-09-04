Классы уничтожены, дети сидят на улице, – Андрющенко об "обучении" от оккупантов в Мариуполе

Начался новый учебный год, и на временно оккупированных территориях пытаются имитировать образовательный процесс. Так, в Мариуполе сейчас начали "работать" 7 школ, однако некоторые из них – в совершенно непригодном для этого состоянии.

Ужасные условия от оккупантов

После ужасного 1 сентября у детей начались уроки, но в одной из школ они вынуждены учиться просто на улице, поскольку классы еще не готовы. Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Обратите внимание В Мариуполь привезли новых "кадыровцев", чтобы усиливать репрессии, – Андрющенко

По его словам, речь идет о школе №53, в которой оккупанты проводили до присяги гауляйтера мариуполя иващенко. Она открылась первой, но там до сих пор проводят ремонт, который идет очень медленно. Следовательно, родителям сказали принести в школу стулья, всяческие подстилки и кариматы, и дети занимаются непосредственно на улице.

Кроме того, россияне якобы запустили, как сказал Андрющенко, очень смешной вариант высшего учебного заведения, который к тому же присвоил себе название известного мариупольского вуза – Приазовского государственного технического университета.

Оккупанты объявляют и о других учебных заведениях, которые якобы должны открываться, но до сих пор ищут учителей и преподавателей, которые согласились бы там работать.

Родители пытаются эвакуироваться

Андрющенко отметил, что по приблизительным подсчетам, в городе остается от 2,5 до 5 тысяч детей школьного возраста. Более точная информация должна появиться до середины сентября, поскольку с такой ситуацией с учебой многие родители ищут способ уехать из Мариуполя.

"После такого первого сентября после такого открытия школ стало понятно, что там окончательно нечего делать и никакой надежды на улучшение нет. Это уже касается детей, поэтому они (родители - 24 канал) ищут пути эвакуации", - пояснил он.

Как россияне "мотивируют" учиться

Советник мэра Мариуполя рассказал, что хотя Путин и подписал очередной указ о "социальной помощи" в размере 10 тысяч рублей, который должна получить каждая семья с детьми, этих денег еще никто не видел. Как говорил классик русского абсурда Дмитрий Медведев, "грошей нет, но вы держитесь". Это очередное обещание, брошенное на ветер.

Так что хоть как-то подготовить детей к школе в Мариуполе – практически невозможно. У людей проблемы с деньгами, а ни один канцелярский магазин в городе не работает. Поэтому оккупанты привозят какие-то канцелярские товары из россии и раздают их детям в школах. Конечно, на всех не хватает.

Андрющенко объяснил, что для одной школы, куда показательно приезжали оккупанты, канцелярию выделил Санкт-Петербург. Для других учебных заведений тоже кто-то и что-то выделял, но большая проблема с канцелярией остается. Поэтому россияне частично держат детей на "дистанционном обучении".

К тому же ни о каких дополнительных "стимулах" речь также не идет. Андрющенко объясняет это тем, что коллаборанты в Мариуполе очень быстро поняли – нужно не покупать людей, а угрожать им. Это касается и учителей, которых уговаривали работать в школах с помощью патрулей, так и родителей, чтобы те отдавали в учебные заведения детей. Их пугали, что в противном случае сперва будут штрафовать, а затем – лишать родительских прав и забирать детей из семей.

Такая ситуация, образование там не пахнет и близко,

– подытожил Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя Андрющенко рассказал о ситуации в городе: смотрите видео

Напомним, ранее телеведущий Андрей Бедняков показывал, какие именно "подарки" оккупанты раздают детям в школах Мариуполя. Среди другой канцелярии – дневники с символикой страны агрессора – российским триколором и гербом.