Работают снайперы: жителям Славутича запретили выходить на улицы и передвигаться на авто

Жителей Славутича попросили не выходить на улицы и не передвигаться на автомобилях из-за того, что в городе работают украинские снайперы.

О работе снайперов сообщил Славутичский городской совет.

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"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Славутиче продолжается комендантский час – до 7 утра 26 марта. В настоящее время передвижение по городу запрещено, так как есть угроза артиллерийских обстрелов.

Ранее сообщалось, что российские военные пытались взять штурмом Славутич. В частности, они обстреливали украинские блокпосты.

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