Работал на две спецслужбы: в Польше задержали пророссийского "политолога" из круга Медведчука

СБУ, СВР и правоохранительные органы Польши задержали пророссийского пропагандиста, который ранее работал на каналах Медведчука. По данным СМИ, речь идет о Кирилле Молчанове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ, прокуратуру и сообщение Дениса Казанского.

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Что известно о задержании пропагандиста Кирилла Молчанова в Польше

В СБУ сообщили, что состоялась многоходовая международная спецоперация на территории ЕС.

Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО. Фигурантом дела является "политический эксперт" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука,

– написали в ведомстве.

Журналист Денис Казанский привел феерические детали задержания Молчанова. По его данным, Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения какого-то гранта. Он не почувствовал подвоха, ведь жадность перевесила. И решил ехать через Польшу, где его и задержали.

"Накануне за нарушение правил пребывания он был депортирован из Республики Польша. Правоохранители установили его местонахождение и задержали", – добавили в прокуратуре.

СБУ сообщает, что Молчанов был завербован и работал одновременно на две российские спецслужбы – ФСБ и внешнюю разведку.

"По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства", – детализируют там.

В чем обвиняют "политолога" из пула Медведчука Кирилла Молчанова:

В 2022 году он выехал в Россию, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe).

Был одним из частых гостей ток-шоу Соловьева. В 2023 году 35 раз участвовал в его прямых эфирах, где оправдывал вооруженную агрессию России и распространял фейки о ситуации в Украине.

Организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Публично призывал к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого использовал свой телеграм-канал, где регулярно репостил чат-боты российских спецслужб, которые собирают разведывательные данные о Силах обороны.

СБУ сообщила Молчанову о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников и коллаборационистской деятельности.