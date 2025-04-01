Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ, прокуратуру та допис Дениса Казанського.

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Що відомо про затримання пропагандиста Кирила Молчанова в Польщі

В СБУ повідомили, що відбулася багатоходова міжнародна спецоперація на території ЄС.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері. Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО. Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука,

– написали у відомстві.

Журналіст Денис Казанський навів феєричні деталі затримання Молчанова. За його даними, Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту. Він не відчув підступу, адже жадібність переважила. І вирішив їхати через Польщу, де його і затримали.

"Напередодні за порушення правил перебування його було депортовано з Республіки Польща. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали", – додали в прокуратурі.

СБУ повідомляє, що Молчанов був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби – ФСБ і зовнішню розвідку.

"За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави", – деталізують там.

У чому звинувачують "політолога" з пулу Медведчука Кирила Молчанова:

У 2022 році він виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe).

Був одним із частих гостей ток-шоу Соловйова. У 2023 році 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію Росії і поширював фейки про ситуацію в Україні.

Організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього використовував свій телеграм-канал, де регулярно репостив чатботи російських спецслужб, які збирають розвідувальні дані про Сили оборони.

СБУ повідомила Молчанову про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників та колабораційній діяльності.