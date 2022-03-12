Во время обысков у предательницы нашли несколько телефонов и флешек, камеру и другие устройства. Она еще с декабря 2021 собирала информацию об аэродроме.

Напомним Киевлянка собирала на Прикарпатье данные о военном аэродроме

Девушка из столицы специально переехала в Прикарпатье. Здесь она работала на страну-оккупанта и передавала данные об аэропорте.



Вот что нашли у предательницы на Прикарпатье / Фото Galka



У предательницы нашли кучу техники / Фото Galka

Киевлянке инкриминируют государственную измену. Именно по этой статье ее будут судить.

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